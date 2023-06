Ein stiller Protest gegen Polens Abtreibungsgesetz am Dienstagabend in Berlin Bild: AP

Der Tod einer Schwangeren im Krankenhaus hat in Polen abermals Kritik am restriktiven Abtreibungsrecht des Landes ausgelöst. In Dutzenden von Städten waren für Mittwochabend entsprechende Demonstrationen geplant. Anlass ist der Tod einer 33 Jahre alten Frau namens Dorota, die im südpolnischen Nowy Targ Ende Mai in der 20. Schwangerschaftswoche im Krankenhaus gestorben war.

Als die Frau Fruchtwasser verlor, hätten die Krankenschwestern ihr gesagt, sie solle mit angehobenen Beinen ruhig liegen, weil sich dann wieder Fruchtwasser bilde, berichtete ihr Mann der polnischen Zeitung „Gazeta Wyborcza“. Obwohl sich ihr Zustand ständig verschlechterte, sie über Kopfschmerzen klagte und sich erbrechen musste, blieben die Ärzte untätig.

Nach drei Tagen war der Fötus tot, und die Frau starb an einem septischen Schock. Der Mann der Verstorbenen und Frauenorganisationen kritisierten, die Ärzte hätten wegen des strengen Abtreibungsgesetzes in Polen nicht gewagt, das Leben der Frau durch einen Schwangerschaftsabbruch zu retten.

Zuvor hatte es ähnliche Fälle gegeben, von denen mindestens zwei ebenfalls mit dem Tod der Schwangeren endeten. Diesmal meldete sich der staatliche Beauftragte für die Rechte der Patienten, Bartłomiej Chmielowiec, zu Wort und sagte, im Fall der verstorbenen Dorota sei „eine ganze Reihe von Fehlern“ gemacht worden.

Gesundheitsminister Adam Niedzielski musste sich in dieser Woche in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit stellen. „Jede Frau in Polen hat ein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, wenn Gefahr für ihre Gesundheit oder ihr Leben besteht“, sagte der Minister. Er präzisierte zugleich, das Wörtchen „oder“ bedeute, dass auch eine Gefahr für die Gesundheit der Schwangeren ausreiche, um eine Abtreibung durchzuführen. Man müsse wohl jetzt „noch präzisere“ Richtlinien erlassen.

Im Oktober 2020 entschied das Verfassungsgericht, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn der Fötus schwere Fehlbildungen aufweist. Damals kam es zu Protesten in etwa 400 Orten des Landes. Die neuen Demonstrationen werden auch im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen im Herbst gesehen. Die meisten Oppositionsparteien wollen eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts.