Polen zwischen Virus und Wahl : „Als hätte jemand unserem Land die Flügel beschnitten“

Am 28. Juni wählt Polen einen neuen Präsidenten – nach einem langen Kampf um den Wahltermin. Der Corona-Schock hat das Land verändert, sagen zwei Warschauer Krankenschwestern. Die Vision, es werde aufwärts gehen, sei verlorengegangen.

Medizinisches Personal ist Ende Mai in einem Warschauer Krankenhaus auf der Intensivstation mit Covid-19-Patienten im Einsatz Bild: dpa

„Ich habe in großer Angst gelebt“, sagt Aneta, Krankenschwester mit zwei Jahrzehnten Berufserfahrung, über die Monate mit dem Coronavirus. „Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit ging, war da diese Angst, ob es heute mich trifft.“ Bisher hatte sie Glück, ebenso ihre Kollegin Anna. Beide stammen aus der strukturschwachen Region an der polnischen Ostgrenze. Und beide haben fast ihr gesamtes Berufsleben in der Hauptstadt Warschau verbracht, nur Anna hat vier Jahre im Schwarzwald gearbeitet. „Das war eine herrliche Zeit“, sagt sie rückblickend.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Jetzt sind Aneta und Anna in einem mittelgroßen Krankenhaus angestellt. Nach wie vor gebe es dort keinen Besucherverkehr und strenge Regeln. Offiziell hat es im Krankenhaus bisher keine Corona-Infektion gegeben. Sie hatten Glück.

Doch es gibt auch die andere Seite: Beide sind nie auf das Virus getestet worden. In Polen wurden die Corona-Tests restriktiv gehandhabt; es wurde – vor allem am Anfang – um ein Vielfaches weniger getestet als in Deutschland.

„Sind die Bergleute wichtiger als wir?“

Seit im Mai die Bergwerke Oberschlesiens als neuer Corona-Hotspot entdeckt worden sind, wird dort massenhaft getestet. „Aber sind die Bergleute, die dort Kohle fördern, die unsere Atmosphäre verpestet, wichtiger als wir, die Krankenschwestern?“, fragt Aneta. „In Polen sind bisher vier Krankenschwestern am Virus gestorben, aber kein Arzt. Kein Wunder: Wir haben den ganzen Tag Kontakt zu unseren Patienten, der Arzt kommt da nur zum Rundgang.“

Anna und Aneta taten bis zur Corona-Krise das, was im unterbezahlten Gesundheitswesen Polens viele tun: Zwar hatten sie im staatlichen Krankenhaus feste Stellen mit einer 40-Stunden-Woche. Aber wegen der niedrigen Löhne arbeiteten sie jede Woche noch etwa zwölf Stunden woanders, in privaten medizinischen Einrichtungen. Anna hat diesen Nebenjob jetzt „aus Verantwortungsbewusstsein“, wie sie sagt, vorerst an den Nagel gehängt. Denn das Pendeln zwischen zwei potentiellen Virenschleudern würde die Gefahr für alle vergrößern.

So bleiben ihr nur noch die umgerechnet etwa 1000 Euro Bruttolohn aus dem Krankenhaus. Davon gehen dann noch 18 Prozent Einkommenssteuer ab, der niedrigste Steuersatz in Polen. Die Miete samt Nebenkosten frisst weitere 380 Euro.

Aber gibt es nicht eine Regelung, wonach der Staat bei derartigen Corona-bedingten Einkommensverlusten hilft? Anna lächelt mitleidig. „Ja, aber nur, wenn an einem der Arbeitsplätze das Virus festgestellt wurde. Das ist also mehr Propaganda und hat vielen Leuten gar nichts gebracht.“

„Unser Beruf ist unterbewertet“, sagt sie. „Aber klatschen Sie bloß nicht Beifall, um uns Ihre Anerkennung zu zeigen. Das stößt uns bitter auf, das mögen wir überhaupt nicht.“

Die Wahlversprechen überzeugen sie nicht

Die Krise hat vieles verändert. „Bis zum Februar“, sagt Aneta nachdenklich, „hatten wir die Vision, dass Polen auf die Beine kommt, dass die Gehälter steigen, dass junge Leute eine Perspektive haben. Jetzt ist es, als hätte jemand unserem Land die Flügel beschnitten.“ Anna stimmt zu: „Ich fühle mich heute in Polen weniger sicher.“

Die Zahl der Infizierten halten beide etwa um das Fünffache zu niedrig angesetzt. Der Breslauer Professor Krzysztof Simon, einer der führenden Virologen des Landes, sieht das genauso. Auch die Zahl der Todesfälle sei in Wahrheit wohl höher. Von den Regierungsmaßnahmen loben die beiden Krankenschwestern allenfalls den schnellen, rigorosen Lockdown; aber die Lockerung komme eindeutig zu früh. „Alles in allem hat die Regierung die Lage nicht im Griff“, sagt Aneta.

Beide berichten stolz, sie seien immer wählen gegangen. Eine von ihnen hat 2015 den jetzt um seine Wiederwahl kämpfenden Präsidenten Andrzej Duda gewählt. Diesmal werde sie es nicht mehr tun, sagt sie.

Aneta spricht sarkastisch von den Wahlversprechen, die stets eine große Rolle spielten, von der „Wahlwurst“, wie sie in Polen genannt wird. „Vor der Wahl taucht immer diese Wurst auf. Nach der Wahl wird sie eingefroren, und dann wird sie nie mehr aufgetaut.“ Wen die beiden am 28. Juni wählen, das wissen sie selbst noch nicht genau.