Militärtraining für jedermann : „Willst Du Frieden, bereite Dich auf den Krieg vor“

Eine bunte Truppe stapft durch das von Stacheldraht umzäunte Gelände. Manche tragen Kleidung mit Flecktarnmuster, was in Polen ein durchaus beliebtes Outfit ist. Aber auch eine junge Frau in schwarzen Leggings ist zu sehen. Von den etwa 100 Teilnehmern, die in kleine Gruppen aufgeteilt wurden, sind etwa ein Drittel Frauen. Die Menschen, die hier am westlichen Stadtrand von Warschau zusammenkommen, stellen einen guten Querschnitt der polnischen Bevölkerung dar.

Ähnlich bunt gemischt wie die Truppe selbst sind die Motive, an dem Kurs teilzunehmen. „Trainiere mit der Armee“ heißt das Programm. Die Kurse finden in 17 verschiedenen Orten im Land statt und richten sich an Menschen zwischen 18 und 65 Jahren. Nach dem Schießen im Liegen mit dem Sturmgewehr sagt eine Verkäuferin, etwa 50 Jahre alt: „Ich hatte nie etwas mit der Armee zu tun, wollte aber mal sehen, wie das so ist.“ Ihr erster Eindruck? „Das ist schon ein harter Dienst“, sagt sie mit einer Miene, die Anerkennung signalisiert.