Waffenlieferungen an Kiew : Duda: „Eine Kompanie Leopard-Panzer für die Ukraine“

Die Präsidenten Gitanas Nauseda (Litauen), Wolodymyr Selenskyj (Ukraine) und Andrzej Duda (Polen) in Lemberg Bild: EPA

Polen hat die Absicht bekräftigt, Kiew Kampfpanzer westlicher Produktion übergeben zu wollen. Präsident Andrzej Duda sagte am Mittwoch im westukrainischen Lemberg bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda: „Eine Kompanie Leopard-Panzer wird der Ukraine im Rahmen des Aufbaus einer internationalen Koalition übergeben werden. Diese Entscheidung gibt es in Polen bereits.“

Bereits vergangene Woche hatte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gesagt, dass er und Duda Gespräche über die Bildung einer Koalition zur Lieferung moderner westlicher Kampfpanzer an die Ukraine führten. „Allein als Polen, ohne breitere Koalition, haben wir nicht vor, diese Panzer zu übergeben“, hatte Morawiecki am Samstag gesagt. Tatsächlich können die Leopard-Panzer aus deutscher Produktion von anderen Staaten nicht ohne Exportgenehmigung der Bundesregierung an die Ukraine übergeben werden.

Die angekündigte Stärke einer Kompanie dürfte etwa ein Dutzend Panzer bedeuten. Polen hatte nach 1989 von Deutschland etwa 240 Leopard-2-Panzer günstig gebraucht gekauft. Sie sind heute der Kern der polnischen Panzertruppe, nachdem Polen die in seinem Besitz befindlichen Modelle sowjetischer Bauart bereits an das Nachbarland übergeben hat.

Duda sagte an die Adresse Russlands: „Der Besatzer muss gestoppt werden.“ Die Eindämmung des Krieges in der Ukraine sei „eine der größten Herausforderungen für die freie Welt in den letzten Jahrzehnten“. Die NATO- und EU-Länder besitzen zusammen weit mehr als 2.000 Leopard-Panzer.