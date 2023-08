Polens Präsident Andrzej Duda bei der Militärparade in Warschau am 15. August 2023 Bild: Reuters

Am Montagabend war es so weit: Die neuesten Panzer der polnischen Armee, amerikanische Abrams, verließen ihre Kaserne am östlichen Stadtrand von Warschau. Auf Sattelschleppern wurden sie vorsichtig durch das Tor bugsiert und machten sich langsam auf ihren Weg in die Innenstadt. Der Verkehr wurde behindert, aber das schien niemanden zu stören. Einige Autofahrer hupten freundlich, jemand winkte. Die sonst zu erwartenden Handy-Fotografen waren dieses Mal vorsichtig. Schließlich hatte das Parlament im Juli ein Gesetz überarbeitet, in dem es jetzt heißt: Fotografieren und Filmen bei Geld- und Haftstrafe verboten.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Das betrifft „Objekte von besonderer Wichtigkeit für die Sicherheit oder Verteidigungsfähigkeit des Staates“, aber ausdrücklich auch „Objekte des Ministeriums für nationale Verteidigung“, die nicht als Objekte besonderer Wichtigkeit eingestuft sind. Ist ein Panzer ein „Objekt“? Wie ist es mit Bahnhöfen und Brücken? Genaues weiß noch niemand, das Gesetz, vom Präsidenten noch nicht unterschrieben, dürfte erst im Herbst in Kraft treten. Aber eines ist klar: Die Remilitarisierung Europas, die mit Russlands Angriffen auf die Krim und die Ostukraine 2014 begann, geht weiter. So kehren auch die Fotoverbote zurück, die früher ein Markenzeichen der Überwachungsstaaten des Ostblocks waren.