Verfassungsänderung : Polen will Oligarchen enteignen

Polen will die Verfassung ändern, damit das Eigentum von Oligarchen den Opfern des russischen Krieges zugutekommt. Außerdem ist eine Sondersteuer auf Firmen geplant, die weiter in Russland tätig sind.

Kündigte einen „Anti-Putin-Schutzschild“ an: Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Bild: EPA

Polens Regierung will harte Maßnahmen gegen Russland ergreifen und hat dazu am Montag die Chefs aller Parlamentsfraktionen zu Beratungen gebeten. Es gehe um Schritte, die Verfassungsänderungen nötig machten, um in Polen „Eigentum russischer Oligarchen zu beschlagnahmen, alle Vermögen von Privatpersonen, die engagiert sind, die Handlungen Russlands zu unterstützen“, sagte Regierungssprecher Piotr Müller. „Insbesondere“ gehe es dabei um Personen, die mit EU-Sanktionen belegt seien.

Die sichergestellten Mittel sollten „zur Unterstützung aller Personen verwendet werden, die durch die Handlungen Russlands Schaden erlitten haben“. Außerdem sei eine Sondersteuer auf Firmen geplant, die weiter in Russland tätig seien. Müller sprach von „internationalen Konzernen“, deren Gelder „die Kriegsmaschine Russlands stärken“. Weiteres Ziel sei es, angesichts der Drohungen Russlands „die polnische Armee blitzartig und auf höchstem Niveau nachrüsten zu können“.

Vorige Woche hatte Morawiecki einen aufwendigen „Anti-Putin-Schutzschild“ angekündigt, der Polens Wirtschaft gegen Inflation, die Verknappung von Lieferungen und die Abhängigkeit von Russland stärken soll. In Anwesenheit des Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis forderte Morawiecki am Montag die Schweiz auf, Konten russischer Oligarchen einzufrieren und ihre umfangreichen Vermögenswerte in der Schweiz zu konfiszieren.