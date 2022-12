Teil der Nato-Luftverteidigung : Polen will deutsches Flugabwehr-Angebot nun doch akzeptieren

Aktualisiert am

Polen will deutsches Flugabwehr-Angebot nun doch akzeptieren

MIM-104 Patriot Kurzstrecken-Flugabwehrraketen-System am Flughafen im polnischen Rzeszow. Bild: dpa

Nach einigem Hin und Her sollen die deutschen Patriot-Flugabwehrsysteme nun doch in Polen stationiert werden – dessen Verteidigungsminister wollte sie zwischenzeitlich an die Ukraine weitergeben.