Polens MiG-Offensive : „Als wären wir Ukrainer“

Mit seiner Geschichte begründet Polen seinen Vorstoß, Kampfflugzeuge an die Ukraine zu liefern. Doch indem Warschau die Verantwortung an die NATO abschiebt, bringt es den Plan zum Scheitern.

Polen hat sein Angebot verteidigt, 28 MiG-Kampfflugzeuge der amerikanischen Armee an ihrem Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland „zur Verfügung zu stellen“, damit diese sie dann „der Ukraine übergeben“ könnten. Jakub Kumoch, der au­ßenpolitische Berater des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, wies am Mittwoch darauf hin, der erste Anstoß, neben Waffen auch Flugzeuge zu liefern, sei aus Brüssel gekommen. Damit spielte er auf einen Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell aus der vergangenen Woche an, den dieser freilich rasch zurückgezogen hatte. Polen hatte seinerzeit zunächst zurückhaltend re­agiert, ehe das Land nun am Dienstag mit dem Ramstein-Vorschlag aufwartete.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Schon am Dienstagabend folgte die Reaktion aus Washington. Das Verteidigungsministerium nannte den Vorschlag Warschaus „nicht haltbar“. Der Vorschlag, die Kampfflugzeuge den Amerikanern an ihren Luftwaffenstützpunkt in Ramstein in Deutschland zu überstellen, bringe „schwierige logistische Herausforderungen“ mit sich, teilte Pentagon-Sprecher John Kirby mit – von der überaus heiklen geopolitischen Dimension zu schweigen. Victoria Nu­land, die Politische Direktorin im State Department, hatte den offenkundig nicht mit Washington abgestimmten Vorstoß in einer Anhörung im Senat als „überraschenden Schritt“ bezeichnet.