Ab Samstag soll wieder ukrainisches Getreide durch Polen transportiert werden. Die Regierungen hätten Mechanismen vereinbart, „dass nicht eine Tonne Getreide in Polen verbleibt“.

Der polnische Landwirtschaftsminister Robert Telus (m.) und sein ukrainischer Amtskollege Mykola Solskyj (r.) auf einem Treffen am 7. April Bild: EPA

Polen und die Ukraine haben ihren Streit über die Einfuhr von ukrainischem Getreide beigelegt. Wie der polnische Landwirtschaftsminister Robert Telus nach einem Treffen mit ukrainischen Vertretern am Dienstag sagte, soll der von Warschau verhängte Importstopp aufgehoben und ab dem kommenden Samstag wieder ukrainisches Getreide durch Polen transportiert werden. Warschau und Kiew hätten aber „Mechanismen“ vereinbart, um sicherzustellen, „dass nicht eine Tonne Getreide in Polen verbleibt“, sagte Telus.

Ungarn und Polen hatten am Samstag angekündigt, bis Ende Juni kein Getreide und andere Lebensmittel mehr aus der Ukraine zu importieren. Am Montag vollzog diesen Schritt auch die Slowakei. Infolge des russischen Angriffskriegs werden weniger landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine auf dem Seeweg exportiert. Stattdessen gelangt besonders viel Getreide aus der Ukraine auf dem Landweg nach Polen und in andere europäische Nachbarländer.

Obwohl die Agrargüter eigentlich in andere Länder weiter exportiert werden sollen, bleiben sie oft in den ukrainischen Nachbarländern und sorgen dort für volle Silos und deutlich sinkende Preise. Das treibt wiederum sorgt bei den dortigen Bauern für Unmut. Die EU-Kommission hat die Einführung von einseitigen Handelsmaßnahmen, für die ausschließlich Brüssel zuständig sei, kritisiert.