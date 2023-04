Medienskandal in Polen : Tragödie an der Ostsee

Eine Tragödie in der polnischen Ha­fenstadt Stettin hat nun zum Rücktritt des Vorsitzenden der staatlichen Kommission zur Bekämpfung se­xuellen Missbrauchs von Minderjährigen (PKDP) geführt. Die „öffentlich-rechtlichen“, aber derzeit militant regierungstreuen Medien hatten im Dezember über einen Fall sexuellen Missbrauchs im Jahr 2020 berichtet, und zwar so, dass das Opfer leicht identifiziert werden konnte. Am En­de stand der Suizid des Jugendlichen, des 15 Jahre alt gewordenen Mikołaj Filiks.

Der erste Medienbericht, gezeichnet vom Chefredakteur von Radio Stettin, Tomasz Duklanowski, hatte erwähnt, der Täter, im Jahr 2021 unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu fünf Jahren Haft verurteilt, sei in Stettin Mitarbeiter von Politikern der oppositionellen Bürgerplattform (PO) gewesen. Und das Opfer sei „Kind einer bekannten Parlamen­tarierin“.

Schnell war in den sozialen Medien geklärt, wer die „bekannte Parlamentarierin“ aus Stettin war: die liberale Abgeordnete Magdalena Filiks. Einige Wochen später nahm sich ihr Sohn das Leben. Zur Beerdigung kamen Weggefährten der Politikerin, darunter Oppositionsführer Donald Tusk. Das Parlament in Warschau legte eine Schweigeminute ein.

Der Journalist hatte offenbar der liberalen PO unterstellen wollen, sie habe einen Sexualstraftäter in ihren Reihen gehabt und zudem den ganzen, 2021 vor Gericht gelandeten Fall unter den Teppich gekehrt. Auch das Fernsehen TVP hatte ähnlich wie das Radio berichtet. Die öffentlich-rechtlichen Medien kennen vor der Parlamentswahl im Herbst kaum noch rote Linien. Der Suizid aber er­schütterte viele. Kommentatoren be­klagten den Niedergang des jour­nalistischen Ethos. Journalist Duklanowski verschwand erst einmal in einem längeren Urlaub.

Kritik an Bericht von Radio Stettin

In dieser Woche ist er jedoch zu­rückgekehrt und schreibt wieder Nachrichten, sogar über den Fall Filiks. Gegen Vorwürfe verteidigte er sich mit dem Hinweis, es gebe in Unter- und Oberhaus 160 Parlamentarierinnen, er habe keine Informationen preisgegeben, die zur Identi­fikation des Jungen hätten führen können. Doch im Radio Stettin brodelt es.

Zwei öffentlich-rechtliche Me­dien­gremien haben Duklanowskis Text, der die Lawine ins Rollen brachte, scharf kritisiert. Inzwischen haben drei Journalisten den Sender verlassen. Der Filmkritiker Krzysztof Spór begründete seine Entscheidung so: „Da wurde eine Grenze überschritten, hinter welcher eine unvorstellbare Tragödie geschehen ist. Aber anstatt dass die Führung von Radio Stettin Reflexion und entschlossenes Handeln gewählt hätte, vermeiden es die Entscheidungs­träger, zu ihrer Verantwortung zu stehen.“

Nun also hat auch Błażej Kmie­ciak seinen Rücktritt angekündigt. Der Professor leitet die 2020 gegründete PKDP. Die Kommission hat un­ter anderem das Recht, Sexualstraftäter in ein öffentliches Register einzutragen. Kmieciak ist ein Fachmann ohne Neigung, an politischen Grabenkämpfen teilzunehmen; um­so schwerer wiegt sein Rückzug.

Zu­vor schon hatte er zum Fall Filiks gesagt, der Junge sei „in gewissem Sinne Opfer eines politischen Streits geworden“. Da seien Menschen von außen brutal in das Leben eines jungen Menschen eingedrungen; „das ist skandalös und schändlich“. Die Tä­tigkeit des Stettiner Journalisten „war unklug, schlimm, unethisch“. Kmieciak will der PKDP weiterhin an­gehören. Im April muss der Sejm, das Abgeordnetenhaus, einen neuen Vorsitzenden bestimmen.