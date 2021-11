Debatte in Polen : Ist der Umgang mit den Migranten menschenunwürdig?

In Polen ist ein Streit über die angemessene Behandlung der Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze entbrannt. Viele werfen der Regierung vor, nicht genug Hilfe zuzulassen.

Eine Helferin mit einer aus Syrien Geflüchteten an der polnischen Grenze in der Nähe von Kleszczele am 22. Oktober Bild: AFP

In Warschau herrscht Einigkeit darüber, dass die Migranten an der Ostgrenze von den Regierenden in Belarus als „Waffe“ gegen Polen und die EU eingesetzt werden. Dieser Konsens reicht von den Aktivisten, die Migranten nahe der Grenze medizinisch und juristisch Hilfe leisten, bis zu rechten Politikern in der Hauptstadt. Doch über die humanitäre Lage und die Pflicht zu helfen wird gestritten. So baten 21 Ärzte und weitere Aktivisten der Gruppe „Mediziner an der Grenze“ Erzbischof Wojciech Polak, den Primas der katholischen Kirche, in einem Brief um Unterstützung. Sie baten das Ehrenoberhaupt der polnischen Katholiken, die knapp 90 Prozent der Bevölkerung ausmachen, um Fürsprache bei ihrem Anliegen, in den Grenzraum einreisen und dort entkräfteten oder kranken Migranten Hilfe leisten zu dürfen.

Anfang September hatte Warschau über einen drei Kilometer breiten Streifen entlang dieser Grenze den Ausnahmezustand verhängt. Seitdem dürfen nur Sanitäter des regulären Gesundheitswesens den Streifen betreten; auch Journalisten müssen draußen bleiben. Der Kirchenführer schrieb nach dem Appell an Innenminister Mariusz Kamiński und bat um „konkrete und dringende Gespräche, die diese notwendige humanitäre Arbeit an unserer Ostgrenze ermöglichen würden“. Er selbst sei bereit, an den Gesprächen mitzuwirken. Jetzt hat der Minister geantwortet: Die Einreise der freiwilligen humanitären Helfer sei nicht möglich. Sie würden nur weiteres Personal, etwa Grenzschützer, beanspruchen, die im Grenzraum ihre Sicherheit gewährleisten müssten.