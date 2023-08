Warschau schickt weitere 1000 Soldaten an seine Ostgrenze, an der Grenze zu Lettland wurde eine Sperre durchbrochen. Die Aktionen Minsks dienen offenbar der Verunsicherung der Nachbarländer.

Polen verstärkt seine Einheiten entlang der Grenze zu Belarus um weitere 1000 Soldaten. Das teilte Innen-Staatssekretär Maciej Wąsik am Montag in Warschau mit. Der polnische Grenzschutz habe die Verstärkung beantragt. „Wir brauchen viel mehr Kräfte an der Grenze“, sagte Wąsik im Beisein des Chefs des Grenzschutzes. Schon Anfang Juli hatte Warschau die Entsendung von tausend Soldaten angekündigt. Kurz zuvor hatte die russische Wagner-Miliz nach ihrem abgebrochenen Marsch auf Moskau angekündigt, sich ganz oder teilweise nach Belarus zu begeben. Die Regierungen Polens und Litauens, die beide eine lange Grenze mit Belarus haben, schätzen die Zahl der in Belarus eingetroffenen Wagner-Söldner auf etwa 4000.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Ebenfalls am Montag teilte das Verteidigungsministerium von Belarus mit, man beginne eine militärische Übung im Bezirk Grodno, der an Polen und Litauen grenzt. „Bei der Vorbereitung wurde die Erfahrung der speziellen Militäroperation aktiv genutzt“, heißt es weiter; das gelte für den Einsatz von Drohnen und das Zusammenwirken von Panzer- und anderen Einheiten. Als „spezielle Militäroperation“ wird hier der Angriffskrieg gegen die Ukraine bezeichnet.

Mehr Verfahren gegen Schleuser in Lettland

Auch Lettland mit einer relativ kurzen Grenze zu Belarus macht sich Sorgen. Der Grenzschutz meldete am Sonntag ein neues Vorkommnis: An der Grenze habe jemand nahe dem Ort Kaplava in die als Grenzsperren aufgetürmten Rollen Stacheldraht ein Loch geschnitten, vier Personen seien illegal nach Lettland eingedrungen. Die Eindringlinge seien gefasst und an ihr Herkunftsland überstellt worden, meldete das Portal „Baltic News Network“ am Montag. Grenzschutz-Chef Guntis Pujāts beschrieb die Lage schon am Freitag so: „Die belarussischen Behörden reduzieren ihre Aktivitäten nicht, im Gegenteil, sie sind aktiv daran beteiligt, Lettlands Infrastruktur zu beschädigen, um das illegale Eindringen von Migranten zu ermöglichen.“ Dem Portal zufolge hat es in diesem Jahr in Lettland bereits 50 Verfahren gegen Schleuser gegeben nach 20 im gesamten Jahr 2022.

Das verstärkte Auftreten von Migranten an der Grenze zu Belarus wird in Polen seit 2021 beobachtet. Warschau hat einen großen Teil der gut 400 Kilometer langen Grenze mit einem etwa fünf Meter hohen Metallzaun gesichert. Dort ist es mehrfach zu Beschädigungen von Fahrzeugen und zu Angriffen über den Zaun hinweg auf Grenzbeamte bekommen. Vorige Woche sind überdies zwei belarussische Armeehubschrauber für kurze Zeit in den polnischen Luftraum eingedrungen und hatten das Dorf Białowieża überflogen.

Die Belarus-Spezialistin Anna Maria Dyner vom Institut PISM sagte der F.A.Z., es gehe Minsk wohl darum, in Polen Emotionen zu schüren, die Kosten für die Grenzsicherung in die Höhe zu treiben und vielleicht weitere Provokationen vorzubereiten. „Der Grenzzaun hat dem polnischen Grenzschutz etwas geholfen, aber die Verbindungen der Wagner-Gruppe nach Afrika könnten zur Folge haben, dass diese Truppe Migranten von dort nach Belarus bringt, die in die EU wollen.“ Im Jahr 2021 hatte der belarussische Staatschef der EU gedroht, „Migranten und Drogen“ nicht länger aufzuhalten, und an dieser Grenze eine monatelange Krise herbeigeführt.