Marian Banaś unter Druck : Streit um den Kronzeugen gegen die PiS

Gilt in Oppositionskreisen als „letzter Samuraj“: Marian Banaś, der Chef des Rechnungshofs in Polen Bild: Picture-Alliance

Polen hat in den vergangenen zwanzig Jahren einige spektakuläre parlamentarische Untersuchungsausschüsse erlebt. Sie waren vom Fernsehen live übertragene Schauspiele, in denen vor großem Publikum viel schmutzige Wäsche gewaschen wurde. So etwas könnt auch nun bevorstehen. Im Mittelpunkt wird dann ein Mann stehen, der zwar dem regierenden rechten Lager angehört, sich aber mit diesem in einen intensiven Kleinkrieg verwickelt hat.

Es geht um Marian Banaś, Spitzname „Panzer-Marian“, seit 2019 Chef des polnischen Rechnungshofs. Mehrfach haben die Berichte des Rechnungshofs seitdem massive Regelwidrigkeiten im Umfeld der Regierung beanstandet – daher wird befürchtet, dass die von der Regierung kontrollieren Staatsorgane gegen Banaś und sogar gegen seine Familie zurückschlagen könnten. So hat die Opposition vorige Woche in seltener Einmütigkeit – von links bis rechtsextrem – angekündigt, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen.