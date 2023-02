Polen plant den Bau von drei Atomkraftwerken, eins davon an in der Nähe von Danzig. Ostdeutsche Politiker wollen die Projekte noch stoppen.

„Nein zum Atom“: Auch eine Minderheit in Polen lehnt, wie hier in der Gemeinde Choczewo, die AKW-Pläne ab. Bild: dpa

Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Folgen haben in Polen den Willen gestärkt, nach jahrzehntelanger Vorarbeit in die Nutzung der Atomkraft einzusteigen. „Heute gibt es kein Zurück mehr“, sagte vorige Woche Mateusz Berger, der Regierungsbeauftragte für strategische Infrastruktur, der Warschauer Zeitung „Dziennik“. „Das versteht jeder, der die geopolitische Lage sieht, in die wir nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine geraten sind.“

Außerdem gebe es in Polen einen „gesellschaftlichen Konsens und verringerte Befürchtungen gegenüber der Nuklearenergie als solcher“. Umfragen zufolge ist die Zahl der Befürworter des AKW-Baus im Land von 39 Prozent im Jahr 2021 auf etwa 75 Prozent gestiegen. Die Atomenergie würde auch den Abschied von der für die Umwelt schädlichen Stein- und Braunkohle erleichtern. Man habe in der Atomfrage eine „gute Zusammenarbeit“ mit der EU-Kommission, sagte Berger.

Der Staatssekretär sprach über Standorte für drei AKWs. Am weitesten gediehen sind die Pläne in der in Ostseenähe gelegenen Gemeinde Choczewo westlich von Danzig. Ganz in der Nähe hatte das kommunistische Regime schon in den Achtzigerjahren begonnen, ein erstes AKW zu bauen, scheiterte jedoch unter anderem am Widerstand der Bevölkerung. Jetzt soll dort spätestens 2026 mit dem Bau des ersten Reaktorblocks begonnen werden, der 2033 ans Netz gehen soll. Es geht dabei um einen Druckwasserreaktor vom Typ AP1000, den die amerikanische Firma Westinghouse bauen soll. Die Baukosten für das erste Kraftwerk bezifferte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auf etwa 20 Milliarden Euro.

Verweis auf Tschernobyl und Fukushima

Bis zum Jahr 2043 sollen in Polen nach bisheriger Planung zwei weitere Atomkraftwerke folgen. Für Standort Nummer zwei nannte Berger als „logischste Wahl“ den Ort Bełchatów, auch aus Gründen der Arbeitsplatzsicherung: Dort soll bis 2036 ein großes Kohlekraftwerk abgeschaltet werden. Noch vor der Parlamentswahl im Herbst könne die Standortfrage entschieden sein. Als künftiger dritter Standort kommt die Gemeinde Pątnów infrage, die wie Bełchatów in Zentralpolen liegt. Dort könne die „sehr gute Idee“ des polnischen Großunternehmers Zygmunt Solorz mit einem koreanischen Konzern und dem polnischen Staat als Minderheitseigner zum Zuge kommen. Im Oktober wurde eine Zusammenarbeit vereinbart. Erst wenn Polen durch „große“ AKWs Kompetenzen entwickelt habe, könne man auch an die Technologie der kleinen modularen Reaktoren (SMR) denken.

In Deutschland gibt es Widerstand vor allem gegen das Vorhaben in Choczewo. Die vier grenznahen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Berlin fordern, es zu stoppen. Sein Land appelliere „seit Jahren“ an die polnische Regierung, im Interesse der Bevölkerung beiderseits der Grenze auf das Vorhaben zu verzichten, sagte der Minister für Landwirtschaft und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), der F.A.Z. Er verwies dabei unter anderem auf die Atomunfälle in Tschernobyl und Fukushima.

Natürlich habe jeder EU-Mitgliedstaat das Recht, seine Energieversorgung selbst zu bestimmen, so Backhaus. Doch wegen der unabsehbaren Umweltgefahren und „schwerwiegender Folgen für die menschliche Gesundheit bei Störfällen“ habe Schwerin seine Bedenken im Rahmen des Umweltverträglichkeitsverfahrens (UVP) formuliert. Das ist ein grenzüberschreitendes Verfahren zur Standortwahl sowie zu Bau und Betrieb, das Polen bereits 2015 begonnen hat.

Deutschland beteiligt sich an dem Verfahren. Eine gemeinsame Stellungnahme der vier Bundesländer wurde Ende 2022 unter Federführung Schwerins eingereicht. Dabei wurden Fragen zu Sicherheitsstandards, radioaktiven Belastungen und Auswirkungen auf die Umwelt formuliert. Doch wird in Deutschland nicht davon ausgegangen, dass die Einwendungen zu einem Stopp führen.