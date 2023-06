Polens Opposition plant am Wochenende die größte Demonstration seit 1989. Nun will Präsident Andrzej Duda das umstrittene Gesetz zur Einflussnahme Russlands in Polen entschärfen.

Kaum war es in Kraft getreten, will Polens Präsident Andrzej Duda das umstrittene Gesetz zur Einflussnahme Russlands in Polen schon überarbeiten. Angesichts massiver Proteste und einer für das Wochenende angekündigten Großdemonstration hat er noch am Freitag dem Parlament eine Novelle mit seinen Änderungsvorschlägen vorgelegt, eine Abstimmung ist in den nächsten Wochen zu erwarten.

Das ursprüngliche Ge­setz sieht die Einsetzung einer Kommission zur „Untersuchung russischer Einflüsse auf die innere Sicherheit“ seit 2007 vor. Sie soll unter anderem frühere Amtspersonen wegen angeblicher Einflussnahme Russlands auf deren Handeln rückwirkend bestrafen und für die künf­tige Übernahme wichtiger öffentlicher Ämter sperren können.

Kritiker sehen in dem Gesetz eine „Lex Tusk“, weil es auf den früheren Regierungschef Donald Tusk zielen könnte. Er ist der Spitzenkandidat der liberalen Bürgerplattform, der größten Oppositionspartei, für die im Herbst anstehenden Parlamentswahlen. Duda hatte das Gesetz erst am Dienstag unterzeichnet. Brüssel und Washington zeigten sich besorgt angesichts der Kommission.

Duda erntet Spott auf Twitter

Am Freitag schlug ein unsicher wirkender Duda vor, die besonders kontroverse Ämtersperre und weitere Verbote „zu streichen und nur zu belassen, dass eine Person, von der festgestellt wurde, dass sie unter russischen Einflüssen gehandelt hat, keine Gewähr dafür bietet, im öffentlichen Interesse angemessen tätig zu sein“. Im Übrigen stelle das „Verbot, Ämter auszuüben“, kein Verbot dar, zuvor an der Wahl teilzunehmen, behauptete Duda. Außerdem solle man festschreiben, dass Personen gegen Entscheidungen der Kommission vor einem ordentlichen Gericht klagen können und die vom Parlament zu wählenden neun Mitglieder der Kommission „weder Abgeordnete noch Senatoren“ sein dürfen. Duda hielt jedoch an der Kommission, die „schnellstmöglich tätig werden sollte“, fest.

Die Opposition wertete die Kurskorrektur des Präsidenten als peinlichen Teilrückzug. Auf dem Twitter-Konto des Präsidialamts waren fast nur Spott und Verachtung zu lesen. Kritiker der Kommission meinten, der Charakter einer „Hexenjagd“ werde sich durch die Novelle nicht ändern. Duda habe ein die Gewaltenteilung aushebelndes „russisches Gesetz“ unterzeichnet, sagte die Abgeordnete Kamila Gasiuk-Pihowicz. Seit Montag hatten mindestens vier Persönlichkeiten aus Protest ihren Rückzug aus von Duda berufenen Beratergremien erklärt.

In Warschau laufen die Vorbereitungen für eine Großdemonstration der Opposition auf Hochtouren. Tusks Bürgerplattform hatte sie angekündigt. Sie soll an den 4. Juni 1989 erinnern, als die Bürgerrechtsbewegung in Polen als erstem Land des damaligen Ostblocks „halbfreie“ Wahlen erkämpft hatte. Halbfrei waren sie insofern, als ein Teil der Sitze per Gesetz noch den Blockparteien der alten Diktatur vorbehalten blieb. Die „Lex Tusk“ sorgte nun dafür, dass die Sorge um freie und faire Wahlen wieder akut wurde. Offenbar hat vor allem die Idee einer Ämtersperre für mögliche Wahlsieger die oft zerstrittenen Oppositionskräfte mobilisiert und vereint. So hat ein ungewöhnlich breites Bündnis von Kräften sich in den letzten Tagen für die Demonstration zusammengefunden.

Breites Bündnis will mobilisieren

Neben der Bürgerplattform, die in jüngsten Umfragen auf etwa 28 Prozent der Stimmen kam, sind auch die Linke (10 Prozent) und das Wahlbündnis „Der dritte Weg“ (14 Prozent), das aus der traditionsreichen Bauernpartei PSL und der jungen Partei „Polen 2050“ des Publizisten Szymon Hołownia besteht, dabei. Am Mittwoch meldete unerwartet auch die Agro-Union des radikalen Bauernführers Michał Kołodziejczak (ein Prozent) ihre Teilnahme an. Die wegen ihrer rabiaten Protestformen gefürchtete Union verkündete, sie zeige mit ihrer Teilnahme, „dass sie auf der Seite der Polen steht und dort, wo dringend Probleme gelöst werden müssen“. Man wolle bei allen Unterschieden „für Normalität im Land kämpfen“. Die Gruppierung hatte im Frühjahr erfolgreich für eine vorübergehende Blockade von Getreideimporten aus der Ukraine nach Polen gekämpft und dabei auch den Rücktritt des damaligen Landwirtschaftsministers erzwungen.

Die Organisatoren rechnen mit bis zu 300.000 Teilnehmern am Sonntagmittag. Es wäre die größte Kundgebung in Polen seit 1989. Hunderte von Bussen sollen Teilnehmer aus allen Landesteilen dafür in die Hauptstadt bringen. Der liberalen „Gazeta Wyborcza“ zufolge sind nicht nur Gegendemonstrationen angekündigt, die Organisatoren der Opposition rechneten auch mit Störversuchen oder Behinderungen beim Mieten von Sonderzügen.

Für Empörung sorgte ein von der PiS verbreitetes Kurzvideo gegen die Großdemonstration, in dem Aufnahmen des Konzentrationslagers Auschwitz zu sehen sind. Dazu blendete sie einen Tweet des liberalen Journalisten Tomasz Lis ein, der geschrieben hatte, auch für Duda und PiS-Chef Jarosław Kaczyński „wird sich eine Kammer finden“. Später entschuldigte er sich: Er habe mit „Kammer“ nicht eine Gaskammer, sondern eine Gefängniszelle gemeint. Die PiS fragte in ihrem Videoprovokativ in Bezug auf die Demonstration: „Willst du wirklich unter dieser Parole gehen?“ Die polnische Gedenkstätte Auschwitz und Präsident Duda verurteilten das PiS-Video als unwürdig.