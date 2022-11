Falschmeldungen über Panzer : Polen nach Raketeneinschlag verunsichert

In Polen warnt der Sender TVN24.pl vor der Verbreitung von „Fake News“. Polnische Panzer, von denen Fotos kursierten, seien keineswegs auf dem Weg in die Region an der Grenze zur Ukraine, in der am Vorabend eine Rakete eingeschlagen war. Dass Polen vom Angriff Russlands auf die Ukraine irgendwann auch direkt betroffen sein könne, war in Warschau seit Langem befürchtet worden. Seit Wochen werden die eingemotteten Bunker und Schutzräume im Land inspiziert, Bürger können freiwillig an Armeeschulungen teilnehmen.

Polens nationaler Sicherheitsrat BBN tritt um 12 Uhr abermals zusammen, um über den Einschlag der Rakete zu beraten. Der BBN analysiere derzeit die bisherigen Vereinbarungen mit Kommandanten, Dienstchefs und Verbündeten, teilt BBN-Chef Jacek Siewiera auf Twitter mit.

Hat die Luftabwehr versagt?

Bereits am Dienstagabend war bereits ein anderes Gremium, das Sicherheitskomitee der Regierung, zusammengetreten, darin sind neben Regierungschef Mateusz Morawiecki die mit Sicherheitsfragen befassten Minister vertreten. Am Mittwochmorgen sagte Polens Präsident Andrzej Duda, es gebe derzeit keinen konkreten Hinweis darauf, wer die Rakete abgefeuert habe.

Die polnische Regierung ist bemüht, kein falsches Wort zu sagen. In den polnischen Medien gab es Kritik an der übertrieben knappen Weitergabe von Informationen. Schon am Dienstagabend nach der Sitzung des Sicherheitskomitees war die Botschaft der Regierung: Es gab eine Explosion – dazu keine weiteren Details – und zwei Tote. Zwei Männer, 50 und 60 Jahre alt, hatten in dem Dorf Przewodów auf einer Anlage zum Trocknen von Getreide gearbeitet, als sie getötet wurden. Das Dorf liegt etwa sieben Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, das Dreiländereck mit Belarus, von wo Russland im Krieg immer wieder Raketen auf die Ukraine abfeuerte, ist gut hundert Kilometer weiter nördlich.

Im Fernsehen waren die Runden der Politiker und Experten in der Nacht eher dünn besetzt. Die Sicherheitsexpertin Małgorzata Bonikowska forderte, wie manche andere, jetzt müssten die Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags aktiviert werden. Es liegt nahe, dass Polen ihn inzwischen schon aktiviert hat oder heute aktivieren wird. In Brüssel kommen die Botschafter am Vormittag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Im polnischen Fernsehen wies ein anderer Fachmann auch darauf hin, dass eine wichtige Stromtrasse von der Ukraine nach Polen in der Nähe des betroffenen Dorfes verläuft und möglicherweise ein Ziel der russischen Armee war, die seit einem Monat Objekte der zivilen Infrastruktur beschießt. Über diese Trasse konnte die Ukraine bis vor Kurzem – da ihr eigener Strombedarf durch die Kriegsfolgen gesunken ist – Strom nach Polen exportieren.

Zahlreiche Kommentatoren kritisierten, dass die Luftabwehr Polens und der NATO insgesamt – die in Südostpolen zum Schutz der dort befindlichen amerikanischen Soldaten und der Waffentransportwege in die Ukraine aufgestockt wurde – „versagt“ habe. Das sei die bittere Lehre aus dem Einschlag in Przewodów.

Dazu twitterte am Mittwochmorgen Polens Armeeführung: „Keine Armee hat ein Luftabwehrsystem, welches das ganze Land schützen würde.“ Raketenangriffe seien immer punktuelle Angriffe auf bestimmte Ziele; Abwehrsysteme sollten vor allem „die kritische Infrastruktur schützen“. Mit anderen Worten: Es kann nicht jedes Dorf geschützt werden. Ein Offizier der polnischen Marine forderte, als Reaktion auf den Einschlag müssten eine „Schutzzone“ und ein „Frühwarnsystem“ entlang der polnischen Ostgrenze geschaffen werden, auch wenn das über die bisherigen Spielregeln dieses Krieges hinausgehe.