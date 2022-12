Justizreform in Polen : Morawiecki will die EU-Milliarden

Kurz vor seinem Abflug zum EU-Gipfel nach Brüssel am Mittwoch, richtete Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki einen dringenden Appell an die Opposition: Sie solle so schnell wie möglich Änderungen am Gesetz über das Oberste Gericht zustimmen. „Lassen Sie uns dieses Gesetz gemeinsam durchbringen!“, sagte Morawiecki. Der Entwurf dazu war am Dienstagabend kurz vor Mitternacht eingebracht worden, für Mittwoch war die erste Lesung vorgesehen, am Dienstag kommender Woche soll es beschlossen werden.

Es geht dabei um sehr viel Geld: Von der Annahme dieses Gesetzes hängt ab, ob Polen im kommenden Jahr eine erste Tranche aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU erhalten kann – etwa 4,2 Milliarden Euro.