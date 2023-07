Papier ist bekanntlich geduldig. Besondere Geduld wird das Gesetzblatt brauchen, auf dem in Polen die „Lex Tusk“ gedruckt wurde. Es könnte sogar für immer totes Papier bleiben. Das Gesetz, benannt nach dem Chef der liberalen Bürgerplattform (PO), Oppositionsführer Donald Tusk, sollte nach verbreiteter Ansicht einen möglichen Machtwechsel nach den Wahlen im Herbst erschweren. Inzwischen ist das Gesetz für die regierende PiS selbst zum Problem geworden.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Am späten Donnerstagabend verwarf der Senat, in dem die Opposition die Mehrheit hat, eine von Staatspräsident Andrzej Duda vorgelegte Novelle. Das Gesetz hatte zuvor die Opposition mobilisiert, wie am 4. Juni während der vermutlich größten De­monstration in Warschau seit 1989 zu sehen war.