Polens Streit mit der EU : Alle Zeichen stehen auf Sturm

Ministerpräsident Morawiecki stellt Polen als Opfer finsterer Machenschaften dar. Eine Annäherung im Streit mit der EU rückt damit in weite Ferne. Die meisten sind sich einig: Polen ist an den Rand Europas gerückt.

Kein Einlenken: Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Dienstag im Europaparlament in Straßburg Bild: Reuters

Ursula von der Leyen sprach am Dienstagmorgen ein paar Sätze auf Polnisch. Übersetzt sagte sie: „Polen, du bist und bleibst das Herzstück Europas! Es lebe Polen! Es lebe Europa!“ Es war der Versuch der EU-Kommissionspräsidentin, die Debatte über den Polexit einzudämmen, die mit dem jüngsten Urteil des dortigen Verfassungstribunals aufgeflammt ist. Es war auch der Versuch, direkt mit den Polen zu kommunizieren, die in großer Mehrheit die Zugehörigkeit ihres Landes zur Europäischen Union unterstützen. Und es war der Versuch, die Anhänger der nationalkonservativen PiS-Regierung bei ihrem Stolz zu packen.

Eines aber war es nicht: eine Beschreibung der politischen Wirklichkeit. Wenn dieser Tag, an dem das Europäische Parlament in Straßburg und die Europaminister in Luxemburg parallel über die Rechtsstaatlichkeit in Polen debattierten, eines gezeigt hat, dann dieses: Polen ist ganz an den Rand Europas gerückt. Seine Regierung sprach über die EU-Institutionen wie über eine fremde, gewalttätige Macht – als handle es sich um die Sowjetunion. Sie bekam dafür Beifall nur noch von Rechtspopulisten und Rechtsradikalen, die selbst die Europäische Union abschaffen wollen. Die anderen, von den Linken bis zu den Christdemokraten, waren sich anschließend einig, dass Polen immer weiter Richtung Abgrund marschiere, Richtung Austritt. Aus der Kommission hieß es: „Nichts ist einfacher geworden.“

Kein moderater Ton in Straßburg

Kann das die Intention von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gewesen sein, als er sich entschied, selbst nach Straßburg zu fahren und in die Debatte über die Folgen des Verfassungsgerichtsurteils einzugreifen? Es war klar, dass er sich damit in die Höhle des Löwen begibt. Nirgendwo steht sein Land so sehr unter Beschuss. Mal geht es um die Übernahme unabhängiger Medien durch regierungsnahe Investoren, dann um die Diskriminierung sexueller Minderheiten, dann wieder um die Nichtbefolgung von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs. An diesem Mittwoch steht die Einschränkung des Abtreibungsrechts auf der Tagesordnung. Stets findet sich eine Dreiviertelmehrheit, die Polens Kurs verurteilt. Um Sympathien zu gewinnen, einen neuen Dialog zu beginnen, hätte der Regierungschef abrüsten müssen.

Der Brief, den er am Vortag allen Regierungen geschrieben und sogleich öffentlich gemacht hatte, klang auch so. Ja, er warnte darin vor einem europäischen Zentralstaat, der sich verselbständigt. Aber es standen auch all die Bekenntnisse drin, die Europa von Polen erwartet: zum Primat des europäischen Rechts und der europäischen Rechtsprechung. Der Ton war moderat, stellenweise juristisch, manchmal gar ein wenig kleinlaut. Aber als Morawiecki am Dienstag vor den Abgeordneten stand, gelang es ihm nicht, denselben Ton zu treffen. Wesentliche Teile seiner Rede hatte er vorige Woche schon im polnischen Parlament gehalten. Dort geht es konfrontativ zu, und diesen Duktus trug der Ministerpräsident nach Straßburg.

Polen stellte Morawiecki als Opfer finsterer Machenschaften dar, als „Mitglied zweiter Klasse“. Der EU-Kommission und dem Europäischen Gerichtshof warf er vor, dass sie sich selbst nicht an das gemeinsame Recht hielten: „Es kann nicht sein, dass man anderen eigene Entscheidungen ohne Rechtsgrundlage aufzwingt. Es kann auch nicht sein, dass man dazu auch finanzielle Erpressung und Sanktionen heranzieht.“ Der Regierungschef gestand ein, „dass Rechtsstaatlichkeit nicht funktionieren kann ohne Gewaltenteilung, ein unabhängiges Justizwesen, die Einhaltung des Prinzips der Einzelermächtigung und der Hierarchie der Rechtsquellen“.