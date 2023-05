Aktualisiert am

Rechtsstaatlichkeit in Polen : Kritik an polnischer „Lex Tusk“

Polens Opposition meint, dass die PiS-Regierung sie mit allen Mitteln von der Macht fernhalten will. Unterstützung findet sie in Brüssel und Washington.

Das polnische Gesetz über die Untersuchung „russischer Einflüsse auf die innere Sicherheit“ stößt im In- und Ausland auf scharfe Kritik. Das Gesetz, dessen Unterzeichnung Präsident Andrzej Duda am Montag angekündigt hatte, sieht eine Kommission vor, die ehemalige Amtspersonen rückwirkend wegen angeblicher „russischer Einflüsse“ auf ihr Handeln bestrafen und ihnen die Übernahme öffentlicher Ämter verbieten kann. Kritiker nennen das Gesetz „Lex Tusk“, weil es sich vor allem gegen den früheren Regierungschef Donald Tusk richte, der bei der Wahl im Herbst als Spitzenkandidat der Opposition antreten wird.

EU-Justizkommissar Didier Reynders äußerte am Dienstag „besondere Besorgnis“; man werde gegen das Gesetz vorgehen, falls nötig. Reynders kritisierte, Opfer dieser Kommission könnten nicht vor einem unabhängigen Richter gegen ihre Entscheidungen klagen. Dass sich die EU-Kommission so frühzeitig äußert, ist ungewöhnlich, zeigt aber, wie ernst sie den Vorgang nimmt. Schon zuvor hatte das amerikanische Außenministerium kritisiert, das Gesetz könne „zur Einmischung in Polens freie und faire Wahlen missbraucht werden“. Die Kommission „könnte benutzt werden, um die Kandidatur von Oppositionspolitikern ohne einen ordentlichen Prozess zu blockieren. Wir rufen die Regierung von Polen auf, sicherzustellen, dass dieses Gesetz die Wähler nicht daran hindert, für die Kandidaten ihrer Wahl zu stimmen.“

Der amerikanische Botschafter in Warschau lobte, dass Präsident Duda wenigstens beschlossen hat, das Gesetz nachträglich zur Klärung rechtlicher Bedenken dem Verfassungsgericht zuzuleiten. Allerdings dürfte dieser Schritt auf kurze Sicht nichts ändern. Dudas außenpolitischer Berater Marcin Przydacz wies die Kritik aus Washington zurück: „Ich bin verwundert.“ Polens Außenministerium teilte in einer langen Erklärung mit, es sehe keine Gefahr für freie Wahlen durch das Gesetz, „im Gegenteil, dank ihm wird die öffentliche Meinung besseren Zugang zu für die nationale Sicherheit wesentlichen Dingen erhalten“.

Berichten zufolge gibt es im Regierungslager bereits heftigen Streit über das sehr angreifbare Gesetz. Aus Protest dagegen haben sich am Dienstag zwei Professoren, Stanisław Mazur und Krzysztof Pyrć, aus von Duda berufenen Expertengremien zurückgezogen. Das Portal onet.pl schrieb, schon 2022 seien „Experten der PiS in die Archive mehrerer Ministerien gegangen“, um aus heutiger Sicht belastendes Material über die Russlandpolitik der Vorgängerregierung zu finden.

Der Hauptbetroffene, Donald Tusk selbst, gibt sich selbstbewusst. Man werde der Öffentlichkeit zeigen, „wann und auf wen die Russen tatsächlich Einfluss genommen haben“, sagte er unter Anspielung auf intransparente Russlandkontakte von PiS-Politikern. Zugleich warb Tusk für eine seit Längerem geplante große Pro-Demokratie-Kundgebung am Sonntag in Warschau.