Polen und die EU-Gelder : Warschau könnten 76 Milliarden Euro entgehen

Von einem „echten Schlamassel“ sprach Věra Jourová, die für Werte und Transparenz verantwortliche Vizepräsidentin der EU-Kommission, als sie am Dienstagmorgen in Luxemburg ankam. Da tagten die Europaminister der Mitgliedstaaten, wieder einmal stand die Rechtsstaatlichkeit in Polen auf der Tagesordnung. Nicht jedoch die jüngste Wendung in dieser Saga, auf die sich die tschechische Kommissarin bezog.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Am Vortag hatte ein Sprecher bestätigt, dass die Kommission derzeit keine Mittel aus den milliardenschweren Kohäsionsfonds an Polen auszahlen könne. Dafür nannte er eine erstaunliche Begründung: „Polen hat in seiner Selbsteinschätzung angezeigt, dass es die grundlegende Voraussetzung – die (Einhaltung der) Grundrechte-Charta – nicht erfüllt.“

„Als ich das gestern zuerst gehört habe, dachte ich an ein Missverständnis“, gestand Jourová. Vielen in Brüssel ging es so: Dass die von der nationalkonservativen PiS-Partei geführte Regierung in Warschau selbst eingesteht, Grundanforderungen der Rechtsstaatlichkeit nicht zu erfüllen, ist ungewöhnlich. Gegen das Land laufen deswegen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. In einem Fall zahlt Polen jeden Tag eine Million Euro, weil es die Unabhängigkeit von Richtern nicht gewährleisten kann. Gegenüber dem Gericht behauptet das Land stets, dass es im Recht sei. Und öffentlich redet die Regierung von einer großen Verschwörung gegen sie.

Die großen Töpfe bleiben Polen vorerst verwehrt

Wie die F.A.Z. aus der Kommission erfuhr, hat Warschau im Juli tatsächlich in einer technischen Sitzung erklärt, dass es die Anforderungen der Grundrechte-Charta nicht erfülle. Die Regierung gestand ein, dass sie insbesondere das Recht jedes EU-Bürgers auf unabhängige Gerichte und ein faires, unparteiisches Verfahren nicht garantieren könne. Wenn Mitgliedstaaten EU-Mittel abrufen, müssen sie sich an die Grundrechte-Charta halten, die seit 2009 in Kraft ist. Im Einzelnen ist das in einer Verordnung geregelt, die alle sieben Jahre, zu Beginn einer neuen Finanzperiode, neu ausgehandelt wird. Die derzeit gültige Fassung stammt aus dem vorigen Jahr, und sie wurde unter dem Druck des Europäischen Parlaments deutlich verschärft. So muss die Kommission nicht nur, wie zuvor, einmal prüfen, ob ein Land die Charta umsetzt, sondern vor jeder einzelnen Überweisung.

Die polnische Regierung leistete ihren Offenbarungseid wohl in der Annahme, dass sie mit einer Reform der Disziplinargerichtsbarkeit alles wieder ins Lot bringen würde. Darauf hatte sich die Regierung unter massivem Brüsseler Druck Ende Juni verpflichtet. Das wiederum war nötig, um Zugriff auf milliardenschwere Corona-Hilfe zu bekommen. Allerdings machte die Kommission rasch klar, dass ihr die tatsächlichen Änderungen nicht weit genug gingen. Das führte Ende August zu einem Wutausbruch von Justizminister Zbigniew Ziobro: Nicht die „böse Tschechin“ Jourová sei für den „Geldraub“ verantwortlich, sondern die von Berlin gesteuerte deutsche Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Im Ergebnis hat Warschau nun zwei massive Probleme. Zum einen kommt es nicht an 24 Milliarden Euro an Zuschüssen und 12 Milliarden Euro an zinsgünstigen Krediten aus dem Corona-Wiederaufbaufonds heran. Zum anderen bleiben Polen auch die großen Töpfe verwehrt, aus denen die Annäherung der Lebensverhältnisse in den Mitgliedstaaten finanziert wird. Insgesamt stehen Polen dort in der bis 2027 laufenden Finanzperiode 76,5 Milliarden Euro zu.

Es gibt zwar keine förmliche Entscheidung der EU-Kommission, dieses Geld einzufrieren, wie der polnische Regierungssprecher am Dienstag korrekt feststellte. Vielmehr befindet sich Brüssel nach eigener Diktion in einem Dialog mit Warschau darüber, wie es die für die Auszahlung notwendigen Garantien einhalten könnte. De facto sind die Milliarden aber gesperrt, bis es eine „zufriedenstellende“ Lösung gibt, wie der Kommissionssprecher sagte. Es geht Brüssel dabei um „wirksame Arrangements“ zum Schutz der Grundrechte und ein System zur Meldung von Verstößen.