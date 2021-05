Hilferuf von polnischem U-Boot : „Jede Fahrt kann mit unserem Tod enden“

Besatzungsmitglieder sehen das einzige U-Boot der polnischen Marine in einem „beklagenswerten technischen Zustand“. Es sei ein „Wunder“, dass es noch schwimme. Ein Fachmann wirft der Regierung in Warschau Versäumnisse vor.

Die Besatzungsmitglieder des einzigen schwimmfähigen U-Boots der polnischen Marine rufen um Hilfe. In einem anonymen offenen Brief warnen die Matrosen, das U-Boot Orzeł (Adler) sei „in einem beklagenswerten technischen Zustand, und jede Fahrt kann mit dem Sinken und mit unserem Tod enden“. In einem jüngsten Manöver habe es Probleme mit dem Auftauchen gegeben, mit dem Antrieb, dem Sonar, der Kommunikation und der Bewaffnung. Die Matrosen schreiben: „Dass der Adler noch schwimmt, kann man nur als Wunder bezeichnen.“ Das 1985 in der Sowjetunion gebaute, 73 Meter lange U-Boot sei vor fünf Jahren „trotz unserer Proteste“ wieder in Dienst genommen worden.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Am Donnerstag nahm Polens Armeeführung zu den Vorwürfen Stellung: In den letzten drei Jahren seien wichtige Reparaturarbeiten am „Adler“ begonnen und zum Teil bereits abgeschlossen worden. General Mirosław Różański, Chef der mit Sicherheitsfragen befassten Stiftung Stratpoints, sagte der F.A.Z, die „verzweifelte Warnung der Matrosen, dass die polnische Marine am Boden liegt“, dürfe nicht überhört werden. „Die gegenwärtige Regierung hat für die Marine kein Zukunftskonzept. Sie ist bei der Ausrüstung der Marine ernsthaft im Rückstand.“ Doch als Marineinspekteur Mirosław Mordel seine Besorgnis ausgedrückt habe, sei er entlassen worden.

Die Regierung habe wichtige Projekte torpediert, beklagt Różański, der 2015 bis 2016 Chef der polnischen Streitkräfte war: „Wir waren damals mit den Deutschen auf bestem Wege, ein gemeinsames Kommando für Schulungen in Nord- und Ostsee zu bilden. Mit Deutschland, Norwegen und den Niederlanden wollten wir bei der Beschaffung neuer U-Boote zusammenwirken. All das ist unter den späteren Verteidigungsministern Macierewicz und Błaszczak gekippt worden.“ Erst im März dieses Jahres hatten sich Deutschland und Norwegen auf den gemeinsamen Kauf von U-Booten des Herstellers ThyssenKrupp Marine Systems geeinigt.