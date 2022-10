Reparationendebatte : Was Polen von Deutschland fordert

Polen fordert Reparationen“, heißt es seit dem 1. September, dem Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen. Fünf Jahre lang hatte die nationalkonservative PiS, die Polen regiert, die Öffentlichkeit auf diesen Tag vorbereitet. Der erste Akt war die Präsentation eines zweisprachigen Berichts über Polens durch Krieg und Besatzung entstandene Schäden (straty-wojenne.pl). Gemessen an der Größe des Landes, habe Polen unter allen Staaten die höchsten „personellen und materiellen Verluste“ erlitten. Schäden und Verdienstausfälle beliefen sich auf umgerechnet etwa 1,3 Billionen Euro.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Der zweite Akt sollte die Übergabe einer Note an Berlin sein. Dafür wählte man den 3. Oktober, den Tag der deutschen Einheit. An diesem Tag war Außenministerin Annalena Baerbock in Warschau zu Gast. Ihr Kollege Zbigniew Rau übergab ihr zwar die Note nicht persönlich. Doch natürlich sprachen die Minister hinter verschlossenen Türen auch darüber. Danach verrieten Eingeweihte, Rau habe Baerbock, abgesehen vom Weltkrieg, auch an die jüngsten folgenschweren „Irrtümer“ deutscher Politiker (etwa in der Ost- und Energiepolitik) erinnert. Die Ministerin wiederum fragte Rau, ob das Aufmachen von Rechnungen aus der Weltkriegszeit „wirklich der beste Weg in die Zukunft“ sei.