Unabhängigkeit von Russland : Polen hat sich freigegraben

Was Friedrich der Große plante, hat Polen nun verwirklicht: Ein Kanal verbindet das Frische Haff mit der Ostsee – am russischen Gebiet Kaliningrad vorbei.

Nationales Projekt: Schiffe durchfahren am Samstag den neuen Kanal. Bild: Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Nach drei Jahren der Bauarbeiten hat Polen am Wochen­ende einen strategisch wich­tigen Kanal eröffnet. Er ermöglicht erstmals die freie Durchfahrt aus dem Frischen Haff in die Ostsee, ohne den Umweg über russische Hoheitsgewässer. Das musste gefeiert werden: Drei Schiffe fuhren durch den Kanal, Matrosen präsentierten sich mit ihren Tellermützen, die Stimme der Popsängerin Cleo erfüllte den Abendhimmel.

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte: „Wir werfen die letzten Fesseln ab, die uns in Abhängigkeit von der Sowjetunion und später von Russland hielten.“ Das Datum war symbolträchtig: Am 17. September 1939 griff die Sowjetunion – kurz nach Deutschland – Polen an, um gemäß dem Hitler-Stalin-Pakt die Osthälfte des Landes zu annektieren.