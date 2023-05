Aktualisiert am

Die regierende PiS will „russische Einflüsse“ in Polens Politik untersuchen lassen. Das soll nach Ansicht von Kritikern vor allem Oppositionsführer Donald Tusk schaden.

Polens Oppositionsführer Donald Tusk am Freitag auf der Besuchertribüne im Sejm Bild: AP

Polens Parlament hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der nach Ansicht von Kritikern einen möglichen Regierungswechsel nach den Wahlen im Herbst erschweren oder verhindern soll und sich vor allem gegen den Oppositionsführer Donald Tusk richtet. Am Freitagnachmittag stimmte das Abgeordnetenhaus (Sejm) in zweiter Lesung mit 234 gegen 219 Stimmen für das Gesetz.

Es sieht die Schaffung einer „Staatlichen Kommission zur Untersuchung russischer Einflüsse auf die innere Sicherheit der Republik Polen in den Jahren 2007 bis 2022“ vor. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS will damit „für die Sicherheit Polens schädliche“ Amtshandlungen ermitteln, was unter anderem auf den Kauf von Energieträgern aus Russland zielt.