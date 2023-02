Damit hat ein Teil Polens endlich – zumindest für diese sechs Monate, auf die der Einsatz der Bundeswehr zunächst befristet ist – den Grad von Sicherheit, den bisher Norddeutschland hatte. Bisher standen die drei „Gruppen“ der Luftwaffe, alle geführt von Kommodore Sievers, mit jeweils vier Patriot-Systemen an Nord- und Ostsee. Drei Systeme sind jetzt in Polen im Einsatz, zwei weitere in der Slowakei. Weitere werden nachgerüstet, weshalb derzeit nur ein einziges System in Deutschland selbst einsatzbereit ist.

Die Region um Zamość war von 1942 an Ort eines großen NS-Verbrechens, der „Aktion Zamość“. Etwa 100.000 Polen – wie weiter östlich Ukrainer – wurden vertrieben, um „Raum“ zu schaffen für anzusiedelnde „Volksdeutsche“. Was sagt die Bevölkerung heute zur Präsenz der Bundeswehr? In der Gemeinde Miączna, auf deren Gebiet die Raketen stehen, macht ein Mann im Lebensmittelladen gerade Inventur. „Dass wir die Raketen hier haben, bedeutet, die erste Bombe fliegt auf uns“, sagt er. Auf der anderen Straßenseite reparieren zwei Angehörige der freiwilligen Feuerwehr gerade ein Löschfahrzeug. Einer ist Bauer, stellt sich als Grzegorz vor. „Ja, die einen haben Angst, die anderen fühlen sich sicherer.“ Und er selbst? „Woher soll ich das wissen. Das weiß Putin allein. Ein komischer Mann.“ Den Namen des russischen Diktators garniert er mit einem der im Osten Europas beliebten vulgären Flüche.