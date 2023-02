Viele Ukrainer fürchten russische Angriffe am Jahrestag des Kriegsbeginns. In Bachmut hat die Regierung Zivilisten zur Flucht aufgerufen. Polens Grenzschutz zählt täglich tausende neue Einreisen.

Kinder packen in einer Flüchtlingsunterkunft in Lemberg humanitäre Hilfsgüter aus Bild: Yulia Serdyukova

Der polnische Grenzschutz hat in den letzten Tagen eine Rekordzahl von Einreisen aus der Ukraine festgestellt. Seit dem 13. Februar sind etwa 32.000 Personen mehr nach Polen ein- als ausgereist. Allein am Mittwoch waren es 11.000. Die neue Welle wird vielfach mit der beginnenden russischen Offensive in Verbindung gebracht. In den Monaten davor hatten sich Ein- und Ausreisen, trotz des russischen Beschusses der Infrastruktur und des Winters, in etwa ausgeglichen.

Warschaus Beauftragter für die Ukraine-Flüchtlinge, Paweł Szefer­naker, sagte am Donnerstag im Rundfunk: „Wir bereiten uns auf eine weitere Flüchtlingswelle vor, aber Regierung und Gesellschaft in der Ukraine tun alles, damit es nicht dazu kommt. Denn das wäre ein weiterer Sieg des Aggressors.“ Die Ukraine versuche, nach Zerstörungen schnell die „Normalität“ wiederherzustellen. Er rechnet zudem damit, dass 1,3 bis 1,4 Millionen Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr angekommen sind, „für länger“ in Polen bleiben wollen. Schon zu Winterbeginn hatten die Behörden Polens aufgelistet, wie viele neue Flüchtlinge untergebracht werden könnten, und ermittelten etwa 100.000 Schlafplätze.

Zu den Ursachen der neuerlichen Flüchtlingswelle sagte der griechisch-katholische Priester Wasyl Iwanjuk, Regionalchef der Hilfsorganisation Caritas für das Gebiet Donezk, der F.A.Z.: „Das liegt an der geschürten Angststimmung. Seit zwei Wochen werden die Menschen im Fernsehen und von den Behörden gebeten, sich an sichere Orte zu begeben.“

Einreisewelle aus der Westukraine

Ukrainische Sender wie Espreso.tv zeigten am Donnerstag Szenen von der Evakuierung ostukrainischer Regionen, in denen kleine Personengruppen in Sicherheit gebracht wurden. Vor einer Woche hatte Iryna Wereschtschuk, Kiews Ministerin für die zeitweise besetzten Gebiete, die 6000 in der umkämpften Stadt Bachmut verbliebenen Zivilisten aufgefordert, als „vernünftige, gesetzestreue und pa­triotische Bürger“ an der Evakuierung teilzunehmen. Wer bleibe, bringe andere in Gefahr und behindere Armee und Polizei bei ihrer „Arbeit“.

Iwanjuk, der mit Hilfsgütern zwischen der Westukraine und seiner Holzkirche in Kramatorsk in der Ostukraine pendelt, sagt: „Einen Vormarsch der Russen fürchten wir nicht mehr so sehr, aber was wir fürchten, ist der Beschuss durch Raketen.“ Eine große Flüchtlingswelle erwartet er dennoch nicht; die Evakuierung ist freiwillig. „Wer heute noch in der Ostukraine ausharrt, der hat sich zumeist schon früher entschieden, zu bleiben, wegen des Alters oder anderer Gründe.

Die Einreisewelle nach Polen kommt wohl eher aus der Westukraine. Dort hat man Angst vor einem Angriff aus dem benachbarten Belarus.“ Da Anfang der Woche die Ukraine intensiv russische Truppen im Osten und Süden beschossen habe, müsse generell mit einer „Rache“ gerechnet werden, wofür sich der Jahrestag des Krieges an diesem Freitag anbiete. Iwanjuk berichtet von einem guten Bekannten beim Militär in der Donbass-Region, der nach einem Angriff der Russen sich „meterhoch“ stapelnde Leichen ihrer Soldaten gesehen habe. „Der russischen Führung ist es nicht schade um ihre eigenen Bürger. Und sie lassen die Leichen einfach liegen.“

Der UN-Flüchtlingskommissar (UNHCR) verzeichnete zu Beginn dieser Woche fast 8,1 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine in den Ländern Europas. 4,9 Millionen davon hätten „vorübergehenden Schutz“ unter dem EU-Notfallmechanismus für einen Massenzustrom oder einen ähnlichen Status erhalten. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf Polen, Deutschland und die Tschechische Republik. Manche der Flüchtlinge reisen zu Kurzvisiten bereits wieder in ihre Heimat. Außerdem sind laut UNHCR in der Ukraine selbst knapp 5,4 Millionen Menschen Binnenflüchtlinge. Damit sei dies die weltweit größte Flüchtlingstragödie seit dem Zweiten Weltkrieg.