Es sind eindrucksvolle Bilder, die Polens Verteidigungsministerium in den letzten Tagen auf Twitter verbreitet: Vom Strand aus feuern Raketenwerfer Geschosse auf ein imaginiertes Ziel in der Ostsee. Seit Anfang Mai schon nehmen 13.000 Soldaten an dem Manöver „Anakonda-23“ teil. Ausgerechnet jetzt sind jedoch offenbar zwei „Flugobjekte“ von Belarus aus nach Polen eingedrungen.

Der Armee zufolge sind Kampfflugzeuge aufgestiegen, um die Lage zu beobachten. Vermutlich kamen die Fluggeräte nachts nach Polen. Eines davon soll von der Ostseeküste aus dann dänischen Luftraum erreicht haben. Das geht aus Äußerungen polnischer Regierungsvertreter und lokalen Medienberichten hervor; die Behörden Dänemarks äußerten sich auf Anfrage am Sonntag zunächst nicht. Eine Verwechslung mit Zivilflugzeugen scheint ausgeschlossen: Aufgrund des Krieges ruht jeglicher zivile Flugverkehr zwischen Polen, Belarus und der Ukraine.

Polens Staatspräsident Andrzej Duda hatte bereits am Samstag auf einem Truppenübungsplatz an der Ostsee beruhigend gesagt: „Unsere Angelegenheiten sind unter Kontrolle.“ Er appellierte, jetzt „ohne Emotionen zu handeln“. Mit Bezug auf feindliche Flugobjekte sagte er, „die polnische Armee hat solche Ereignisse über unserem Gebiet seit Jahrzehnten nicht gesehen“. Vermutlich meinte er damit sowohl die Ende April in einem Wald entdeckte, etwa sechs Meter lange russische Rakete als auch die bereits am Freitag registrierten neuen Flugobjekte. „Über die Mehrheit der jüngsten Ereignisse kann ich hier nicht sprechen, weil die Mehrheit der Geheimhaltung unterliegt“, sagte er weiter und appellierte daran, diese Geheimhaltung einzuhalten. „Wir wissen, wer potentiell unser Gegner ist. Er sollte nicht allzu viel wissen und hören.“

Das passte zu der Taktik der Behörden, bei Zwischenfällen mit dem „Gegner“ – gemeint waren offenbar Russland und sein Verbündeter Belarus – auch die eigene Bevölkerung nicht allzu viel wissen zu lassen. So war es auch im November, als eine offenbar fehlgeleitete Abwehrrakete aus der Ukraine in Polen einschlug und zwei Menschen tötete. Immerhin meldete sich das Verteidigungsministerium diesmal früh, am Samstagmorgen, mit der Kerninformation: Es sei ein Flugobjekt aus Richtung Belarus eingedrungen, „wahrscheinlich ein Beobachtungsballon“. Nahe dem Ort Rypin, nordwestlich von Warschau, sei das Objekt vom Radar verschwunden. Ein Team der Territorialverteidigung suche nach dem Objekt.

Verteidigungsminister lobt wirksame Landesverteidigung

Bald meldete sich das oft gut informierte Portal onet.pl: Etwa in demselben Zeitraum sei ein weiteres Objekt, ebenfalls aus Belarus kommend, aufgetaucht. Innenstaatssekretär Błażej Poboży bestätigte einem Fernsehsender, es habe ein zweites Objekt gegeben. Es sei auf den Radarschirmen „sozusagen aus dem Gebiet Polens hinausbegleitet“ worden. Ein anonym bleibender Offizier wurde mit der Aussage zitiert, das Objekt sei in den dänischen Luftraum eingetreten, der nahe der Ostseeinsel Bornholm beginnt. Verteidigungsstaatssekretär Marcin Ociepa kommentierte, er sehe in den Vorfällen „eher ein Element der Provokation seitens Belarus als den Versuch, geheimdienstliche Informationen zu erlangen“.

Fürs Provozieren wäre der Zeitpunkt denkbar gut gewählt: Nicht nur läuft derzeit mit dem Manöver „Anakonda-23“ die größte Übung Polens und seiner Verbündeten in diesem Jahr. Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak hat gerade erst die wirksame Landesverteidigung gelobt, was am Montag mit dem Eintreffen einiger in Amerika gekaufter HIMARS-Raketen untermauert werden soll. Die Ballonflüge kommen auch zu einer Zeit, da der Streit über die lange nicht entdeckte russische Rakete seinen Höhepunkt erreicht hat. Nachdem diese, wahrscheinlich ein Ch-55-Marschflugkörper, am 24. April nahe der Stadt Bromberg im Norden Polens zufällig in einem Waldstück entdeckt worden war, kam ans Tageslicht, dass sie dort schon am 16. Dezember niedergegangen sein musste; warum man die Rakete erst auf dem Radar gehabt hatte und dann trotzdem die Sucharbeiten einstellte, darüber tobt der Streit.

Am vergangenen Donnerstag hat Błaszczak dann einen Schuldigen gefunden: den Chef des „Operativen Kommandos“ der Armee, General Tomasz Piotrowski. Er habe seine Pflichten verletzt und ihn nicht rechtzeitig informiert, teilte Błaszczak mit. Der seit fünf Jahren im Amt befindliche General, derzeit am Ort von „Anakonda-23“, antwortete am Freitag mit einer Videobotschaft auf seinem offiziellen Kanal. Ohne Namen zu nennen, appellierte er sichtlich bewegt, „Vernunft“ zu zeigen und Situationen zu vermeiden, die „dem Gegner helfen und uns schaden“. Er glaube daran, dass Polen als Staat „stark und gerecht“ sei und dass die Bürger wüssten, „dass wir in einem demokratischen Land leben“. Błaszczak genießt das Vertrauen seines Parteichefs Jarosław Kaczyński, aber auch General Piotrowski scheint gute Karten zu haben; so rechnen Beobachter nicht mit einer schnellen Abberufung, weder des Ministers noch des Generals.