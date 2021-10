Früherer Ministerpräsident : Plant Berlusconi den Aufstieg ins Präsidentenamt?

Gut acht Monate lang war Silvio Berlusconi fort aus Rom. Am späten Dienstagabend kehrte er in die Hauptstadt zurück – und lud tags darauf sogleich zum Gipfel der italienischen Mitte-rechts-Parteien. Das Treffen mit Giorgia Meloni von den postfaschistischen „Brüdern Italiens“ und Matteo Salvinis rechtsnationaler Lega fand in seinem neuen Domizil statt, der Villa Grande an der Via Appia Antica im Südosten Roms.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Es ging um die Festigung des Bündnisses der drei Parteien. Das war zuletzt vom zugespitzten Führungskampf zwischen Salvini und Meloni belastet worden – und bekam bei den Kommunalwahlen die schmerzhafte Quittung: In den wichtigsten Metropolen konnten sich jeweils die Mitte-links-Kandidaten gegen ihre Herausforderer von der Rechten durchsetzen.