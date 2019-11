Start der EU-Kommission : Neue Geldquellen für Europa

Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich für einen offenen Umgang mit China ausgesprochen. China sei eine Herausforderung, sagte von der Leyen im Gespräch mit dieser Zeitung und anderen europäischen Medien in Straßburg. „Es gibt Themen, wo wir sehr klar sein müssen, etwa wenn es um Menschenrechte oder Cybersicherheit geht“, sagte sie. „Es gibt aber auch Themen, die eine Basis für eine gemeinsame positive Agenda sein können, wie der Kampf gegen den Klimawandel, wo sich in China momentan viel tut.“

In der Frage, ob chinesische Konzerne wie Huawei am Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes beteiligt werden sollten, setzt die CDU-Politikerin auf eine gemeinsamen Ansatz der EU. Wichtig sei, dass klare Sicherheitsstandards erfüllt werden. Die Kommission werde dazu bis Ende des Jahres Empfehlungen vorlegen.

Von der Leyen übernimmt am Sonntag das Amt der Kommissionspräsidentin. Das Europaparlament hatte die neue Kommission am Mittwoch mit großer Mehrheit in Straßburg bestätigt. Die Arbeit der nächsten fünf Jahre werde davon geprägt sein, „die Europäische Union fit für die Zukunft zu machen“, sagte von der Leyen weiter. Die Menschen müssten sich geschützt, „eingebettet“ fühlen. Sie setze auf die jungen Menschen. „Die Jugend ist auf der europäischen Seite“, sagte von der Leyen.

Die Jugend fühle sich Europa, aber genauso ihrem Land, ihrer Stadt und ihrem Dorf verbunden. „Genau wie die Generation meiner Eltern, müssen nun wir Verantwortung übernehmen, um den europäischen Weg zu verteidigen.“ Der sei nicht auf den Markt oder den Staat ausgerichtet, sondern orientiere sich am Menschen, sagte sie in Anspielung auf die Vereinigten Staaten und China. Im Umgang mit dem amerikanischen Präsidenten werde sie auf „klare Worte und harte Verhandlungen“ setzen, aber ohne die gemeinsame Basis und gemeinsame Werte aufzugeben.

Von der Leyen verteidigt hohe Kosten für Klimaschutz

Auf die Frage, wie sie dazu stehe, dass das Europäische Parlament den „Klimanotstand“ ausgerufen hat, gab von der Leyen eine ausweichende Antwort. „Aber wir haben keine Zeit zu verlieren“, hob sie hervor. Der Klimaschutz sei neben der Digitalisierung das wichtigste Thema ihrer Amtszeit. Sie werde innerhalb von 100 Tagen, bis März, einen Arbeitsplan dazu vorlegen. Ein erster Schritt sei noch vor Jahresende geplant. Das dürfte in der Woche vor dem EU-Gipfel Mitte Dezember sein. „Ich weiß, dass das eine Generationsaufgabe ist“, sagte von der Leyen. „Aber wir haben keine Wahl.“ Die EU müsse zeigen, dass sie die nötigen neuen Technologie entwickeln, finanzieren und dabei die Menschen mitnehmen könne. „Wenn wir das richtig machen, dann ist das ein Wachstumsprogramm für Europa.“ Auch wenn nur neun bis zehn Prozent aller Emissionen aus der EU kämen, so könne und müsse diese doch Vorreiter und Trendsetter sein. „Ich will, dass Europa, nicht China diese Technik und dieses Wissen exportiert“, sagte sie.

Ob sie ehrgeizigere Klimaziele, etwa für die erneuerbaren Energiequellen oder die Energieeffizienz vorschlagen will, ließ von der Leyen offen. Den Rahmen bilde die Zusage, die Emissionen bis 2030 um 50 bis 55 Prozent zu senken und 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu sein. Von der Leyen verteidigte die hohen Kosten des Klimaschutzes. „Wenn wir nichts tun, wird das viel mehr kosten“, sagte sie. Dabei gehe es auch darum, ob die EU in diesem Feld wettbewerbsfähig bleibe. Zur Höhe der Investitionen äußerte sie sich nicht.

In einem Fernsehinterview hatte sie zuvor von insgesamt einer Billion Euro bis 2030 gesprochen – alle nationalen und europäischen sowie private Gelder zusammengerechnet. In einem internen Papier der Kommission, das von der Leyen nach Angaben ihres Sprechers nicht kennt, ist von Investitionen von bis zu drei Billionen Euro bis 2030 die Rede. Von der Leyen stellte klar, dass der EU-Haushalt einen höheren Beitrag zum Klimaschutz leisten müsse. Sowohl die Agrar- als auch die Strukturförderung müssten auf den Klimaschutz ausgerichtet werden. „Der Haushalt muss den Green Deal voranbringen, nicht bremsen“, sagte sie.

Eigene Einnahmen für die EU

Von der Leyen wies die Kritik aus Deutschland und Österreich an der Höhe der nationalen Beiträge zum EU-Haushalt zurück. „Die Vorteile, die die Staaten aus der Mitgliedschaft im Binnenmarkt ziehen, gehen bei weitem über das Geld hinaus, das sie in die EU investieren.“ Der EU-Haushalt finanziere die Dinge, die die Mitgliedstaaten nicht alleine meistern könnten. „Die Menschen erwarten von der EU, dass sie die wichtigen Themen der Zeit, Austauschprogramme wie Erasmus, den Klimawandel und die Digitalisierung adressiert“, sagte sie. „Dafür brauchen wir eine solide Finanzierung.“ Eine Beilegung des Streits zwischen den Staaten über die Höhe der Beiträge könne dadurch erreicht werden, dass die EU eigene Einnahmequellen bekomme, etwa Einnahmen aus dem Emissionshandel. Wenn die EU einen Teil der Einnahmen erhalte, um diese direkt in den Green Deal zu investieren, in Technologie oder zu Milderung der sozialen Aspekte, könne das ein guter Ansatz sein.

Von der Leyen kündigte an, im Frühjahr einen neuen Vorschlag zur Migrationspolitik vorzulegen. „Wir brauchen einen Neustart“, sagte sie. Die zuständigen Kommissare, die Schwedin Ylva Johansson und der Grieche Margaritis Schinas reisten schon durch die EU-Staaten, um deren Positionen anzuhören, und würden das in den kommenden Monaten fortsetzen. „Ziel ist, zu einem voll funktionierenden Schengen-System zurückzukehren.“