Pläne der NASA : Die konfliktreiche Eroberung des Weltalls

Fünfzig Jahre lang stießen Menschen nicht tiefer ins Weltall vor als bis zu den Raumstationen rund um die Erde. Nun aber soll sich das ändern. Ein Wettkampf um die Erschließung des Sonnensystems hat be­gonnen. Es geht um handfeste Interessen, vor allem um Rohstoffe und darum, einen alten Menschheitstraum zu verwirklichen: die Besiedelung des Mars.

Den Anfang machte die NASA mit ihrer Mission „Artemis I“. Dreieinhalb Wochen ist es her, dass sich ihre 98 Me­ter hohe Schwerlastrakete in den Nachthimmel Floridas erhob. Sie brachte das unbemannte Raumschiff „Orion“ ins All, in dem künftig Astronauten sitzen werden. Es flog zum Mond und zurück, an diesem Sonntag soll es im Pazifik landen. Zu Orion gehört auch ein von der europäischen ESA beigesteuertes Service­modul. Die Mission war ein Test. Schon 2025 sollen bei „Artemis II“ Astronauten an Bord sein. Weitere Missionen sollen folgen, erst zum Mond und, wenn alles läuft wie geplant, dann zum Mars.