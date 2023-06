Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius will Rüstungsexporte nach Indien und in andere Länder Asiens erleichtern. Das ist nicht unumstritten.

Pistorius am Mittwoch in Mumbai auf der Brücke des Lenkflugkörper-Zerstörer INS Mormugao der indischen Marine Bild: dpa

Die Nachrichten über die Staudammexplosion in der Ukraine erreichten schnell auch Asien, wo der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius gerade weilte. „Nachdem was ich über das Völkerrecht weiß, ist das ein glasklares Kriegsverbrechen“, sagte er während eines Termins in der indischen Hafenmetropole Mumbai am Mittwoch.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



„Eine unglaubliche Zerstörung, die dahintersteht, eine Willkürlichkeit und eine Menschenverachtung, wie man sie selbst Putin nicht zugetraut hätte.“ Der Minister fand also selbst aus Tausenden Kilometern Entfernung klare Worte, auch wenn ihn in den Tagen zuvor eher ein potenzieller Konflikt in Asien beschäftigt hatte, der sich womöglich noch verheerender auf die Welt auswirken würde als der Krieg in der Ukraine.

Gleich acht Tage lang hat Pistorius auf seinem ersten Asien-Besuch seiner Amtszeit den indopazifischen Raum bereist. Vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen in der Region wollte er „Flagge“ zeigen und den Partnern vor Ort versichern, dass Berlin ein Interesse an den Entwicklungen in Asien hat.

Sechs U-Boote für Indien

Gleichzeitig war es ihm offenbar ein Anliegen, das Umdenken in der Verteidigungspolitik, die „Zeitenwende“, auf das deutsche Engagement in der Region zu übertragen. Wie er deutlich machte, gehört dazu nicht nur eine vertiefte Kooperation mit den Partnern und die Entsendung von Fregatten und Eurofightern zu Militärübungen, sondern auch eine Änderung in der Rüstungspolitik.

Deutlich wurde dies bei seinem Besuch in Indien, wo der deutsche Hersteller Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) mit dem indischen Unternehmen Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MDL) im Beisein des Ministers am Mittwoch eine Absichtserklärung unterschrieb. Die Partner bewerben sich gemeinsam um den Bau von sechs konventionell betriebenen U-Booten für die indische Marine: ein Geschäft in Höhe von etwa fünf Milliarden Euro.

Dem Minister zufolge, der seinen Angaben nach ausdrücklich bei Indiens Verteidigungsminister Rajnath Singh für die deutsch-indische Bewerbung geworben hatte, ist diese „aussichtsreich“. Weitere mögliche Anbieter sollen aus Südkorea und Spanien kommen. Da die Regierung von Narendra Modi die Produktion im Land stärken will, ist die Kooperation mit einem indischen Partner eine Voraussetzung.

Pistorius hinterfragt Beschränkungen für Rüstungsgeschäfte

Pistorius sprach von einem möglichen „Leuchtturmprojekt“. Mehrfach hatte er während seiner Asienreise Erleichterungen für Rüstungsgeschäfte mit Partnerländern angemahnt, die wie Deutschland für die regelbasierte Ordnung einstünden. „Mir geht es darum, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, ob die bisherigen Beschränkungen, die wir haben, angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, noch zeitgemäß sind“, sagte Pistorius in Mumbai. Als Beispiele nannte er Indien, aber auch Indonesien, das er zuvor besucht hatte.

Pistorius schlug vor, dass Indien wie Australien und Japan behandelt werden sollte. Die beiden Länder gehören zu den vier Asien-Pazifik-Partnern der NATO. Rüstungsexporte sind in Deutschland genehmigungspflichtig, aber für Länder, die den NATO-Staaten gleichgestellt sind, gelten vereinfachte Verfahren.

Mehr zum Thema 1/

Rüstungsgeschäfte mit Indien und Indonesien sind nicht nur genehmigungspflichtig, sondern auch aufgrund von Menschenrechtsfragen nicht unumstritten. In Indien kommt hinzu, dass sich das Land in einer Art Dauerkrise mit dem Nachbarn Pakistan befindet. Der Streit um die geteilte Kaschmir-Region hat schon dreimal zu Kriegen zwischen den beiden Atommächten geführt.