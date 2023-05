Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag beim Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel Bild: EPA

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Ungarn dafür kritisiert, dass es die Aufstockung eines Sondertopfes blockiert, aus dem Waffenlieferungen der EU-Staaten an die Ukraine erstattet werden. „Ich bin darüber wirklich enttäuscht“, sagte Pistorius am Dienstag beim Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel. „Das ist nicht das Prinzip europäischer Solidarität, das ich für das Richtige halte.“

Budapest hatte am Vortag einen Beschluss der Außenminister verhindert, die Europäische Friedensfazilität um 3,5 Milliarden Euro zu erhöhen. Ungarn verlangt, dass die Ukraine die größte ungarische Bank OTP von einer Liste der Kriegsunterstützer streicht. Pistorius verwies darauf, dass die Blockade die Erstattung von Ausgaben der Mitgliedstaaten behindere. „Das ist kein feiner Zug“, fügte er hinzu. Der Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, bisher hätten die Staaten Rechnungen für rund 10 Milliarden Euro eingereicht, davon seien ihnen 3,6 Milliarden Euro erstattet

Zurückhaltend äußerte sich Pistorius zu einer möglichen Unterstützung der Ausbildung ukrainischer Piloten auf F-16-Kampfflugzeugen. „Die Möglichkeiten dafür wären außerordentlich beschränkt und werden gerade geprüft“, sagte er. Die Bundeswehr könne aber nichts Maßgebliches beitragen, weil sie keine F-16 besitze. Das Vereinigte Königreich und Frankreich verfügen ebenfalls nicht über diesen Typ, haben aber schon angekündigt, dass sie sich an der Pilotenausbildung beteiligen wollen.

Entscheidung über die Lieferung von Flugzeugen erst später

Die niederländische Verteidigungsministerin Kasja Ollongren zeigte sich in Brüssel erfreut darüber, dass die Vereinigten Staaten „grünes Licht“ für die Ausbildung ukrainischer Piloten auf F-16 gegeben hätten. Die Niederlande, Belgien, Dänemark und das Vereinigte Königreich könnten nun ihre Pläne finalisieren und mit weiteren Staaten sprechen, die derartige Kampfflugzeuge besitzen. In der NATO sind das Griechenland, Norwegen, Polen, Portugal und Rumänien. Ollongren hob hervor, dass erst im nächsten Schritt über die Lieferung von Flugzeugen an die Ukraine zu entscheiden sei. Die Niederlande, Norwegen und andere Staaten könnten ihre F-16 im Gegenzug für neue F-35-Kampffflugzeuge abgeben, die sie in den USA bestellt haben.

Ein weiteres Thema beim Treffen der Verteidigungsminister war die Lieferung von Artilleriemunition an die Ukraine. Die EU-Staaten hatten Kiew vor zwei Monaten zugesagt, dass sie binnen eines Jahres eine Million Granaten liefern würden. Aus ihren eigenen Beständen haben die Mitgliedstaaten nach F.A.Z.-Informationen jedoch lediglich gut 60.000 Stück abgegeben; dafür und für mehr als tausend Raketen reichten sie Rechnungen in Höhe von 650 Millionen Euro zur Erstattung ein. Etwa die Hälfte soll aus der Friedensfazilität ersetzt werden.

Um ihr Ziel zu erreichen, müssen die EU-Staaten vor allem die eigene Produktion ankurbeln. Dafür steht eine Milliarde Euro aus dem Sondertopf zur Verfügung. Auf die notwendige Verordnung haben sich die Staaten inzwischen verständigt – nach langem Ringen insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich darüber, wie viel Produktion in Europa angesiedelt sein muss. Pistorius spielte darauf an, als er am Dienstag sagte: „Es muss um pragmatische Lösungen gehen und nicht um den Versuch, durch Dirigismus Einfluss zu nehmen auf das, was Rüstungskonzerne leisten können und sollten.“