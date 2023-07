Antrittsbesuch: Boris Pistorius, Tschechiens Verteidigungsministerin Jana Černochová und Bezirksbürgermeister Jan Korseska am Freitag in Prag Bild: dpa

Deutschland und die Tsche­chische Republik wollen ihre Kooperation bei Verteidigung und Rüstung ausbauen. Das machten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und die tschechische Verteidigungsministerin Jana Černochová am Freitag in Prag deutlich. Sie stellten ein Projekt zur gemeinsamen Beschaffung von Leopard-Kampfpanzern der neuesten Ausführung A8 vor, an dem sich voraussichtlich auch noch weitere NA­TO-Partner beteiligen wollen. Grundlegende Dokumente dazu seien unterzeichnet worden, sagte Černochová, die einen Bedarf von 77 Panzern nannte. Details sollen bis Ende dieses Jahres ausgearbeitet werden.

Beide würdigten bei Pistorius‘ Antrittsbesuch in Prag die Zusammenarbeit, insbesondere auch bei der Unterstützung der Ukraine gegen die russische Aggression. Die Unterstützung nicht nur mit Waffen, sondern auch durch Ausbildung ukrainischer Soldaten sei eines der Gesprächsthemen gewesen, sagte Černochová. Ein deutsch-tschechisches Zusammenwirken gebe es auch in Litauen und der Slowakei, wo beide Länder in den Ländern an der NATO-Ostflanke mit Soldaten präsent sind.