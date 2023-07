Die Schweiz und Österreich beteiligen sich an der Luftverteidigungsinitiative Sky Shield. Beide Staaten halten das für vereinbar mit ihrer Neutralität. Waffen über Deutschland an die Ukraine liefern will die Schweiz aber nicht.

Blicken in die gleiche Richtung: Boris Pistorius, Viola Amherd und Klaudia Tanner am Freitag in Bern Bild: EPA

Als „freundschaftlich“ betrachtet Boris Pistorius seine Beziehung zur Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd: Das stellte er am Freitag bei seinem Besuch in Bern heraus. Offen habe er „unter Freunden“ gesagt, was ihm missfalle, so der deutsche Verteidigungsminister. Zu den 96 Leopard-1-Kampfpanzern, welche die Schweiz nicht über Deutschland an die Ukraine weiterreichen will, habe er sich eine „andere Entscheidung“ gewünscht. Aber er „respektiere“ die Schweizer Neutralität – und hoffe auf eine „positive Entscheidung im Herbst“.

Dann soll die zweite Kammer des Schweizer Parlaments über die Weitergabe von 25 Leopard-2-Panzern entscheiden. Die sollen in Deutschland Lücken schließen, die durch die Weitergabe von Panzern an die Ukraine entstanden sind. Amherd bekräftigte, dass die Regierung in Bern dieses Vorhaben unterstütze.

Die Gastgeberin nutzte die Pressekonferenz, die zum Abschluss des Treffens mit Pistorius und der österreichischen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner stattfand, zur Rechtfertigung. Sie zählte auf, wie die Schweiz der Ukraine auch ohne Waffenlieferungen helfe. Doch die Gäste aus Wien und Berlin waren aus einem anderen Anlass zu dem Treffen der Verteidigungsminister der drei Länder gereist. Im Beisein von Pistorius unterzeichneten Amherd und Tanner eine „Absichtserklärung“, dass die Schweiz und Österreich der Luft­verteidigungs­ini­tia­tive „European Sky Shield“ beitreten wollen. Dem im vergangenen Jahr von Berlin initiierten Pakt gehören bisher 17 Staaten an, die allesamt NATO-Mitglieder sind. Mit Österreich und der Schweiz erklärten nun die ersten neutralen Staaten ihren Beitrittswunsch.

Widerstand in beiden Ländern von rechts

Wie ist die Kooperation in der Luftverteidigung mit der Neutralität als der bestimmenden sicherheitspolitischen Doktrin beider Alpenstaaten vereinbar? Ihre Verteidigungsministerinnen verwiesen auf eine schriftliche „Zusatzerklärung“, über die am Freitag aber nichts Näheres bekannt wurde. Tanner äußerte, Österreich werde an keinem Krieg teilnehmen, keine fremden Truppen auf seinem Gebiet dulden und keinem Militärbündnis beitreten. Amherd schloss sich dieser Position an.

Pistorius sagte, es werde bei Sky Shield keinen gemeinsamen „Oberkommandierenden“ über die Flugabwehrraketen geben. Die Entscheidung über den Abschuss eines feindlichen Geschosses trifft demnach jedes Land selbst. Synergien soll es aber in der Beschaffung und in der Ausbildung an den Systemen geben. Die drei Minister betonten zudem die Interoperabilität. Das heißt, die Luftverteidigungssysteme sollen bei einer Bedrohung möglichst effektiv interagieren.

In der Schweiz unterstützen mit Ausnahme der nationalkonservativen SVP alle relevanten politischen Kräfte die Teilnahme des Landes an Sky Shield. Es gebe Bedrohungssituationen, in denen die Schweiz sich alleine nicht wehren könne, sagte der FDP-Vorsitzende Thierry Burkart, der sich seit Russlands Angriff auf die Ukraine für militärische Kooperationen stark macht. Amherd machte am Freitag deutlich, dass die Entscheidung zur Beteiligung in der Kompetenz der Regierung liege. Eine Abstimmung im Parlament werde es nicht geben.

Ähnlich wie in Bern kommt in Wien scharfe Kritik von rechts. FPÖ-Chef Herbert Kickl forderte am Freitag eine Volksabstimmung. Die „türkis-grüne“ Regierung arbeite seit Beginn des Ukrainekriegs „Schritt für Schritt an der Aushöhlung und Abschaffung“ der Neutralität, etwa durch die Zustimmung zu EU-Sanktionen („Wirtschaftskrieg“) oder die ins Parlament übertragene Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Kickl behauptete, eine „schwarz-grün-rot-pinke Einheitspartei“ führe Österreich in Richtung NATO.

„Man kann befreundet sein, ohne verbündet zu sein“, brachte Pistorius die Zusammenarbeit mit den beiden neutralen Nachbarländern auf den Punkt. In einzelnen Fragen nehmen Österreich und die Schweiz durchaus unterschiedliche Standpunkte ein. So wies Wien unter Berufung auf die Neutralität das Ersuchen Kiews ab, Minenräumungsgeräte zur Verfügung zu stellen. Die Schweizer Verteidigungsministerin Amherd hingegen kündigte an, dass Bern sich gerade in der Minenräumung engagieren werde. Man werde Entschärfungssysteme aus Schweizer Produktion liefern und ukrainische Minenräumer ausbilden.