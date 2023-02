Aktualisiert am

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat es nach Konsultationen mit NATO-Partnern nicht geschafft, genug Kampfpanzer des Typs Leopard 2A6 zusammen zu bekommen, damit die Ukraine ein Bataillon damit ausstatten kann. Neben den 14 von der Bundeswehr zugesagten Panzern war lediglich Portugal dazu bereit, drei Panzer zu stellen. Ein ukrainisches Bataillon umfasst 31 Panzer. „Da werden wir die Bataillionsstärke nicht erreichen“, gestand der SPD-Politiker nach einem Lunch in Brüssel mit den Ministern von Staaten ein, die Interesse an einer Beteiligung gezeigt hatten. Das liege auch daran, dass es nicht so viele neuere Modelle A6 wie ältere A4 gebe.

Polen, das die Führung für ein A4-Bataillon übernommen hatte und selbst ebenfalls 14 Panzer stellen will, gelang es hingegen, die notwendige Stückzahl zu organisieren. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow sei zufrieden gewesen, „weil wir alle davon ausgehen, dass die Entwicklung weitergeht“, so Pistorius. Nicht alle zugesagten Panzer könnten sofort transportiert werden. „Aber ein großer Teil wird Ende März bis Ende April in der Ukraine sein können.“ Auf die Frage, wie das Land ein halbes Bataillon einsetzen solle, antwortete Pistorius: „Das müssen Sie die Ukrainer fragen.“

Der Verteidigungsminister verwies darauf, dass es nicht bei den Leopard-2 bleiben werde. „Daneben kommen ja noch über 120 Leopard 1A5 bis Anfang nächsten Jahres hinzu“, deshalb rede man insgesamt über fünf bis sechs Bataillone. Dabei handelt es sich um ein Modell auf dem Stand der achtziger Jahre. Deutschland, die Niederlande und Belgien finanzieren die Instandsetzung dieser Panzer, die sich noch in Industriebeständen finden. Zu den Staaten, die Deutschland eine Abfuhr erteilten, gehört Dänemark. Über Schweden sagte Pistorius, dass es noch überlege.

Niederlande könnte Lücke füllen

Die Lücke im „deutschen“ A6-Bataillon könnte gefüllt werden, wenn Deutschland auf ein Angebot des niederländischen Regierungschefs Mark Rutte eingehen würde. Rutte hatte vorgeschlagen, 18 A6-Panzer, die von Deutschland geleast wurden und Teil eines deutsch-niederländischen Bataillons sind, zurückzukaufen und Kiew zu spenden. „Es hat bislang keine Anfrage gegeben, diese Panzer zur Verfügung zu stellen, jedenfalls bei mir nicht“, sagte Pistorius, und lehnte den Vorschlag dann aber in der Sache ab. „Denn wenn wir sie zur Verfügung stellen würden, würde das eine weitere Schwächung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr wiederum betreffen.“ Die Niederlande sagten nach Angaben des Ministers zu, 20.000 Schuss Munition für den A4 zu kaufen und der Ukraine zu spenden.

Die Bundesregierung hatte ihre Ambitionen am 25. Januar bekannt gemacht. „Das Ziel ist es, rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern für die Ukraine zusammenzustellen“, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit seinerzeit mit. Deutschland werde mit 14 Panzern eine Kompanie stellen. „Wir handeln international eng abgestimmt und koordiniert“, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz dazu gesagt. Die Lücken im A6-Bataillon müssen mit anderen Fahrzeugen aufgefüllt werden, etwa Schützenpanzern.