PiS : Zwei Skandale belasten Polens Regierungspartei

Einmal mehr hat Polen eine landesweite Welle der Proteste erlebt. Gegen das am Freitag vom Parlament verabschiedete Rundfunkgesetz gingen am Sonntagabend in mehr als hundert Städten Demonstranten auf die Straße. Ein offener Brief mit dem Appell an Präsident Andrzej Duda, das am Freitag verabschiedete Gesetz, welches als Angriff auf den regierungskritischen Fernsehsender TVN betrachtet wird, durch sein Veto zu verhindern, wurde nach Angaben des Senders von 2,4 Millionen Menschen unterzeichnet. Mehrere Medienhäuser solidarisierten sich ausdrücklich mit dem Anliegen des Briefes.

In ähnlichem Sinne hatten sich zuvor schon Polens PEN-Club, der Unternehmerverband Lewiatan und der Branchendienst press.pl geäußert. Der regierungsnahe Sender TVP dagegen warf TVN „manipulative“, oppositionsfreundliche Berichterstattung bis hin zum Aufruf zur „Straßenrebellion“ vor.

Das novellierte Gesetz sieht vor, dass zukünfig nur Unternehmen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum Mehrheitseigner von Sendern in Polen sein dürfen. Das würde den US-Konzern Discovery ausschließen, der seit einigen Jahren Eigentümer von TVN ist. Daher gilt es in oppositionellen Kreisen als „Lex TVN“. Das amerikanische Außenministerium und die EU-Kommission haben sich schon vor einigen Monaten besorgt geäußert. Oppositionsführer Donald Tusk berief sich am Sonntagabend in einer Rede voller Pathos auf die polnische Solidarnosc-Bürgerbewegung der achtziger Jahre. Er rief der Menge vor dem Präsidentenpalast zu, man werde „gemeinsam diese bösen Machthaber hinwegfegen, und es wird keine Spur von ihnen übrig bleiben“.

Mussten Personenschützer von Szydlo lügen?

Kommentatoren rätseln, warum Polens Regierungspartei PiS den im Juli erstmals eingebrachten Gesetzentwurf gerade jetzt blitzartig durch das Parlament peitschte. Derzeit machen der Regierung nämlich zwei Skandale zu schaffen. Am Tag der Verabschiedung, am Freitag, berichtete die Zeitung Gazeta Wyborcza abermals über einen Verkehrsunfall mit Regierungsbeteiligung. 2017 war die damalige PiS-Ministerpräsidentin Beata Szydlo auf dem Weg in ihre Heimatregion, als ihre Audi-Limousine in der Dunkelheit einen abbiegenden Fiat Seicento streifte und anschließend gegen einen Baum fuhr. Szydlo wurde verletzt. Zu einer Bewährungsstrafe wurde der 20 Jahre alte Fahrer des Fiat verurteilt: Er hätte der Regierungskolonne die Vorfahrt lassen müssen.

Dabei stützte sich das Gericht auf die Aussagen der Personenschützer, wonach die Kolonne – mit vorschriftsgemäß eingeschalteten Sirenen – als solche erkennbar gewesen sei. Nun aber legte der damalige Personenschützer Szydlos, Piotr Piatek, in der Gazeta Wyborcza offen, das sei nicht der Fall gewesen. Die Beamten, darunter er selbst, hätten damals, von ihren Vorgesetzten unter Druck gesetzt, vor Gericht gelogen. Ein Prozess in zweiter Instanz läuft seit längerem.

Der andere Skandal betrifft den 30 Jahre alten Staatssekretär Lukasz Mejza. Er übernahm sein Amt im Ministerium für Sport und Tourismus, das im Oktober neu zugeschnitten wurde. Im November berichtete das Portal wp.pl, Mejza habe in früheren Jahren eine im Medizinsektor tätige Firma gegründet, die Patienten mit Krebs, Alzheimer und Parkinson teure und höchst umstrittene Behandlungen versprochen habe. Ein weiterer Vorwurf betrifft Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von EU-Fördergeldern. Die Vorwürfe sorgen für Unruhe auch in der PiS. Am Montag sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zu dem Fall, Mejza lasse derzeit seine Tätigkeit im Ministerium ruhen. Noch in dieser Woche würden „Entscheidungen gefällt werden“.