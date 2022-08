Aktualisiert am

Umweltkatastrophe in der Oder : Die toten Fische machen Polens Regierung zu schaffen

Polens Opposition wirft der nationalkonservativen Regierung wegen des Fischsterbens Versagen vor. Hinweise auf Umweltprobleme in der Oder gab es schon im März.

Ein toter Fisch wird am Montag im polnischen Krajnik Dolny aus der Oder gezogen. Bild: Reuters

Die Suche nach den Ursachen für das Fischsterben in der Oder ist es auch am Mittwoch noch ohne konkretes Ergebnis geblieben. Gleichzeitig mehren sich die Informationen, die die polnischen Behörden in keinem guten Licht erscheinen lassen. Deren Versäumnisse reichen möglicherweise noch weiter zurück, als es in den vergangenen Tagen deutlich geworden war.

Die polnischen Behörden hatten das Ausmaß der Umweltkatastrophe nach dem Fund der ersten toten Fische gut zwei Wochen lang heruntergespielt und Deutschland erst informiert, als das Fischsterben vor einer Woche jenen Abschnitt der Oder erreicht hatte, an dem sie zum deutsch-polnischen Grenzfluss wird – ein Umstand, den sowohl die brandenburgische Landesregierung als auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) kritisiert haben. Noch am Mittwoch voriger Woche sagte der Chef der Behörde „Polskie Wody“ („Polnische Gewässer“) Przemyslaw Daca: „Wir können nicht von einer totalen Katastrophe der Oder sprechen.“ Nur einen Tag später hatte er seine Ansicht radikal geändert: „Wir haben es mit einer gigantischen und empörenden ökologischen Katastrophe zu tun.“ Das hat Daca das Amt gekostet – er wurde am Samstag von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki entlassen.

Zur Entlastung Angriffe auf Deutschland

Nicht nur Behördenchef Daca hatte die Angelegenheit bis Mitte der vorigen Woche nicht ernst genommen. Parlamentsabgeordnete der Opposition hatten schon Anfang August Alarm geschlagen – ihre Fragen wurden von den zuständigen Ministerien jedoch nicht beantwortet. Der Fraktionsvorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Ryszard Terlecki, antwortete vor laufender Kamera auf die Frage nach der Lage an der Oder mit den Worten: „Ich bin im Urlaub.“ Im Urlaub war bis zu ihrem Treffen mit der deutschen Umweltministerin Lemke in Stettin am Samstag laut Recherchen polnischer Medien auch Polens Umweltministerin Anna Moskwa.

Seit das Ausmaß der Katastrophe nicht mehr zu verbergen ist, ist die polnische Regierung darum bemüht, den Schaden für ihr Ansehen zu begrenzen. Die Rücktrittsforderungen der Opposition werden zwar wahrscheinlich fürs erste folgenlos bleiben. Aber Polens Medien erinnern daran, dass schon einmal ein polnischer Ministerpräsident darüber gestürzt ist, dass er eine Katastrophe an der Oder anfangs nicht ernst genug genommen hat. So musste nach der Oderflut 1997 der linke Regierungschef Wlodzimierz Cimoszewicz zurücktreten.

Entlastung sucht die PiS unter anderem, indem sie Deutschland kritisiert. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt zur Umweltkatastrophe hob Ministerpräsident Morawiecki hervor, wie viel Polen zur Reinigung des Flusses unternehme, aber „auf der deutschen Seite gibt es keine entsprechenden Aktivitäten“. In die gleiche Kerbe schlug am Mittwoch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Wojewode des Gebiets Westpommern, Zbigniew Bogucki: „Die Deutschen haben auf 150 Kilometern verendete Fische gesehen, denn man sieht sie vom deutschen Ufer so gut wie vom polnischen. Sie haben absolut nichts getan.“