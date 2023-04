Ein Schiff der chinesischen Küstenwache blockiert am Sonntag das philippinische Patrouillenboot BRP Malapascua in der Mündung der Second Thomas Shoal Bild: dpa

Bei einer Konfrontation zwischen zwei Schiffen der chinesischen und der philippinischen Küstenwache auf dem Südchinesischen Meer wäre es fast zu einer Kollision gekommen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Manila habe das chinesische Schiff die philippinische Besatzung einer „ernsten Gefahr“ ausgesetzt. Der Vorfall habe sich demnach am vergangenen Sonntag zugetragen.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für China, Taiwan und Nordkorea mit Sitz in Peking. Folgen Ich folge



Am Second Thomas Shoal, einem knapp unter Wasser gelegenen Riff in der Spratly-Inselgruppe, sei das chinesische Schiff bis einige Dutzend Meter an das philippinische Patrouillenboot BRP Malapascua herangekommen, teilte die Ministeriumssprecherin Teresita Daza mit. China beschuldigte die philippinische Küstenwache am Freitag „absichtlich provokativer Maßnahmen“.