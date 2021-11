Südchinesisches Meer : Angriff mit der Wasserkanone

Vorposten auf einem verrosteten Kriegsschiff: Philippinische Armeeangehörige in der Untiefe Second Thomas Shoal Bild: Reuters

Der Gebietsstreit im Südchinesischen Meer steht derzeit im Schatten anderer Konflikte, ist dadurch aber nicht weniger gefährlich geworden. Das zeigt sich auch daran, wie scharf die Regierung in Manila am Donnerstag gegen eine Blockade philippinischer Versorgungsschiffe durch Chinas Küstenwache in dem umstrittenen Seegebiet protestiert hat. Der philippinische Außenminister Teodoro Locsin bezeichnete die Aktion als „illegal“. Er rief China dazu auf, seine Schiffe sofort „zurückzuziehen“. Bei dem Vorfall am Dienstag hatten dem Außenminister zufolge drei chinesische Schiffe den Philippinern den Zugang zum Second Thomas Shoal verwehrt. Das ist eine Untiefe im Südchinesischen Meer, die von Manila kontrolliert wird. Ein auf Grund gelaufenes, verrostetes Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg dient dort philippinischen Soldaten seit Jahren als militärischer Außenposten.

Dem philippinischen Außenminister zufolge hatte die chinesische Küstenwache auch mit Wasserkanonen geschossen. „Zum Glück wurde niemand verletzt. Aber unsere Schiffe mussten ihre Versorgungsmission abbrechen”, sagte Locsin. Der Außenminister teilte mit, er habe dem chinesischen Botschafter Huang Xilian und dem Außenministerium in Peking aufs Energischste seine „Empörung, Verurteilung und Einsprüche“ übermittelt. Das Gebiet unterliege klar der Souveränität der Philippinen. „Wir fragen nicht um Erlaubnis, wenn wir in unserem Territorium etwas, was getan werden muss, erledigen“, sagte Locsin. In seiner Stellungnahme verwies der Außenminister auch darauf, dass der Schutz der Schiffe unter dem gemeinsamen Verteidigungspakt der Philippinen mit den USA garantiert sei.

Angst vor ungewollter Eskalation

Nun wächst abermals die Sorge, dass es im Südchinesischen Meer zu einer ungewollten Eskalation kommen könnte. Dabei erhöht der Zwischenfall die Spannungen ausgerechnet vor einem für nächsten Montag geplanten Sondergipfel des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN und China. Dem Gipfel wird besondere Bedeutung zugemessen, weil dabei drei Jahrzehnte Dialogpartnerschaft zwischen ASEAN und China begangen werden. Anders als auf anderen ASEAN-Dialogtreffen soll auch Chinas Staatschef Xi Jinping an dem virtuellen Gipfel teilnehmen. Doch die unterschiedlichen Auffassungen über die Besitzverhältnisse im Südchinesischen Meer sind eine Belastung für die Beziehungen zwischen China und seinen südostasiatischen Nachbarländern.

So gehört das Second Thomas Shoal zu den Spratly-Inseln, die ganz oder in Teilen nicht nur von den Philippinen und China, sondern auch von Vietnam, Malaysia, Brunei und Taiwan für sich reklamiert werden. China erhebt von allen Anrainerstaaten aber die weitgehendsten Ansprüche. Peking hat in der Umgebung in der vergangenen Dekade diverse Inseln und Atolle zu Militärstützpunkten ausgebaut. In dem Seegebiet kommt es mitunter fast täglich zu Vorfällen, die oft aber unter der Wahrnehmungsschwelle bleiben. Schon im März hatten die Philippinen protestiert, weil am Whitsun-Riff, das laut Manila in der exklusiven Wirtschaftszone der Philippinen liegt, wochenlang bis zu 220 chinesische Schiffe geankert hatten. Diese Boote, die sich als gewöhnliche Fischerkähne tarnen, gehörten zur paramilitärischen chinesischen Seemiliz.

Nicht nur die Philippinen sehen sich mit chinesischen Drohgebärden konfrontiert. Die Asia Maritime Transparency Initiative in Washington berichtete kürzlich, wie Chinas Küstenwache seit Monaten Schiffe aus Malaysia und Indonesien im Umkreis von deren Öl- und Gasfelder im Südchinesischen Meer schikaniere. Sie versuche offenbar, Kontrolle über das Luconia Shoal zu erlangen, wo der malaysische Staatskonzern Petronas Öl- und Gasförderung betreibt. Im Juni hatte Malaysia außerdem Kampfflugzeuge in die Luft geschickt, nachdem sich 16 chinesische Militärtransporter dem Luftraum Ostmalaysias auf der Insel Borneo genähert hatten. Malaysias Außenminister hatte danach die „Verletzung des malaysischen Luftraums und der malaysischen Souveränität“ verurteilt.

Indonesien ist an dem Streit vordergründig zwar nicht beteiligt, an der Peripherie seiner Seegebiete aber durchaus von Chinas Hoheitsansprüchen betroffen. So war im August ein chinesisches Forschungsschiff in den Gewässern nahe der indonesischen Natuna-Inseln unterwegs gewesen. Auch Vietnam war schon häufig von ähnlichen Vorgängen betroffen.

Der jüngste Protest aus Manila könnte dabei auch ein Hinweis darauf sein, dass die chinafreundliche Politik des philippinischen Präsident Rodrigo Duterte an eine Grenze angelangt ist. Dieser hatte sich seit Amtsübernahme von den USA entfernt, Peking angenähert und sogar das Urteil des Internationalen Schiedsgerichts aus dem Jahr 2016, wonach Chinas Ansprüche im Südchinesischen Meer gegen internationales Recht verstoßen, zu den Akten gelegt. In jüngster Zeit hat Duterte aber abermals seine Haltung gegenüber Washington angepasst. Nun will er auch die anhaltende Stationierung amerikanischer Soldaten auf den Philippinen ermöglichen.