Philippinen-Wahl : Der Sohn des Diktators triumphiert

Viele haben es bis zum letzten Augenblick nicht glauben wollen: Doch auf den Philippinen wird 36 Jahre nach Ende der Diktatur wieder ein Marcos Präsident. Der 64 Jahre alte Diktatorensohn Ferdinand Marcos Jr. hat die Wahl am Montag klar für sich entschieden. Aus Sicht der Familie wird damit ein Fehler der Geschichte behoben. Der Clan, der seit dem Tod des Diktators im Jahr 1989 von der heute 92 Jahre alten Imelda Marcos angeführt wird, hält es für eine Berufung und Vorsehung, den Inselstaat mit seinen 110 Millionen Einwohnern zu führen. Spätestens seit der Rückkehr aus dem Exil haben Imelda, ihre Töchter und „Bongbong“, wie der einzige Sohn und damit natürliche Anwärter auf die Präsidentennachfolger meist nur genannt wird, auf diesen Moment hingearbeitet. Marcos Jr. amtierte vorher schon als Abgeordneter, Gouverneur und Senator.

Mit dem triumphalen Wiedereinzug des Clans in den Präsidentenpalast Malacañang wird aus Sicht der Familie die natürliche Ordnung wiederhergestellt. Für viele Philippiner, für die das Marcos-Regime eben nicht das „goldene Zeitalter“ war, als das es nun dargestellt wird, ist das ein Schock. Für sie waren die Marcos-Jahre das wohl dunkelste Kapitel der modernen philippinischen Geschichte.

Von der Macht, dem Prestige und auch dem Reichtum konnten der einstige Diktator und seine Ehefrau Imelda, die zweiplatzierte ehemalige „Miss Manila“, nicht genug bekommen. Die drohende Abwahl nach zwei Amtszeiten verhinderte Marcos Sr., indem er das Kriegsrecht über die Philippinen verhängte. Die Aushebelung der Demokratie begründete er mit der Bedrohung durch aufständische Kommunisten. Unter diesem Deckmantel ließ er Tausende Menschen einsperren und ermorden, andere wurden verschleppt und tauchten seither nie wieder auf. Der Diktator und seine Ehefrau pflegten während dieser gesamten Zeit weiter ihr ganz eigenes Verständnis von dem, was es heißt, dem Volk zu dienen. Mehr als zehn Milliarden Dollar sollen sie über die Jahre aus der Staatskasse gestohlen, mit Korruption erschlichen und mit Hilfe geschäftstüchtiger Gestalten, „Cronies“ genannt, ergaunert haben.

Legendär ist dabei nicht nur Imeldas Sammlung an Luxusschuhen, sondern auch die der diversen Van Goghs, Picassos und Rembrandts, die noch vor wenigen Jahren an den Wänden ihres Apartments in Manila gesichtet worden sind. Dies war auch die Welt der Privilegien, in der „Bongbong“ aufwuchs. Sofern man der Einschätzung diverser langjähriger Beobachter glauben schenken darf, prägte der Lebensstil seine Persönlichkeit. Zwar war er schon im Alter von 23 Jahren mit ersten politischen Ämtern betraut worden. Doch zeit seines Lebens hing ihm der Ruf eines Lebemanns und Partyboys an, der seine akademische und berufliche Laufbahn nicht wirklich ernst nahm. Bis heute besteht Marcos darauf, im Jahr 1978 sein Diplom der Universität Oxford gemacht zu haben. Der Universität zufolge hat er das Studium aber nie beendet.

Marcos Jr. sieht Vater als “politisches Genie“

In seiner Zeit als Abgeordneter, Gouverneur und Senator hat er keine nennenswerten politische Initiativen angestoßen. Bis heute hat sich „Bongbong“ auch nicht von den Taten seines Vaters distanziert. Im Gegenteil, erst vor kurzem bezeichnete er den Vater in einem Interview als „politisches Genie“. Im Wahlkampf wiederholten seine Anhänger immer wieder die Mär von der guten alten Zeit, obwohl die Wirtschaft unter Marcos Sr. damals in ein tiefes Tal taumelte. In seiner Kampagne ließ der Diktatorensohn aufgepeppte Propagandalieder von damals aufspielen. Selbst optisch näherte er sich immer mehr dem Vater an, mit dem über den Ohren kürzer werdenden Haarschnitt, und den weißen Hemden und Jacken, die auch Marcos Sr. typisch waren.