Petersberger Klimadialog : Baerbock verspricht Klimaschutzschirm für ärmere Länder

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) haben gegenüber weltweiten Sorgen, der Ukrainekrieg dränge die Bekämpfung der Klimakrise in den Hintergrund, ein Bekenntnis Deutschlands zur Einhaltung der ökologischen Umbauziele erneuert. Scholz warnte, es dürfe „nicht passieren, dass wir in eine Renaissance der fossilen Energien hineinschlittern“. Baerbock sagte, trotz des Krieges würden Deutschland und Europa sich noch stärker bemühen, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung zu erhöhen: „Erneuerbare Energie ist in diesen Zeiten auch Freiheitsenergie.“

Scholz und Baerbock äußerten sich als Gastgeber des „Petersberger Klimadialogs“, einem regelmäßig organisierten Austausch über künftige klimapolitische Schritte, der auf deutsche Initiative hin dazu dient, die jeweiligen Weltklima-Konferenzen der Vereinten Nationen vorzubereiten. Da die Nächste im ägyptischen Sharm-el-Sheikh geplant ist, nahmen am Berliner Dialogforum auch der ägyptische Präsident Abd al-Fattah al-Sisi und sein Außenminister Samih Schukri teil. Die deutsche Außenministerin bezeichnete zu Beginn des Treffens die weltweite Klimakrise als „die größte Herausforderung für internationale Sicherheit in unserer Zeit“. Sie knüpfte daran vor den Teilnehmern des Klima-Dialogs aus aller Welt nochmals die Begründung dafür, warum die Fragen des internationalen Klimawandels aus den Ressorts Wirtschaft und Umwelt der Bundesregierung nun in ihr Haus, ins Auswärtige Amt, gelangt sind. Baerbock sagte, es würden jetzt „alle Hebel der Demokratie“ eingesetzt, um den Klimawandel wirksam zu bekämpfen.

Nach dem Willen der deutschen Außenministerin sollen die Folgen der Erderwärmung auch ein wesentlicher Gegenstand der neuen „Nationalen Sicherheitsstrategie“ werden, die unter Federführung des Auswärtigen Amtes in der Bundesregierung gegenwärtig formuliert wird. Am Werderschen Markt ist das Personal, welches mit den neuen Kompetenzen aus anderen Ministerien ins Außenressort gewechselt ist, in die Wirtschaftsabteilung eingegliedert worden, die nun „Abteilung für Klimaaußenpolitik, Wirtschaft und Technologie“ heißt.

Sie ist dadurch um mehr als 60 Stellen gewachsen. Baerbock erneuerte in Berlin am Montag auch selbstkritische Aussagen gegenüber jenen Ländern, die von der Erderwärmung jetzt schon betroffen sind. Sie sagte, es blieben nicht mehr 20 bis 30 Jahre Zeit, um sich der Folgen des Klimawandels anzunehmen. Die Schäden durch steigende Meeresspiegel, Dürren und Überschwemmungen träten jetzt schon ein. Sie gab zu, Deutschland und die westliche Welt hätten in der Vergangenheit nicht genug getan, um die Erderwärmung zu begrenzen und Schäden zu bearbeiten, „nun müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln“.