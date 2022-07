Ukrainekrieg und Gaskrise : Der Kreml widerspricht Scholz und droht Selenskyj

Putins Sprecher weist Zweifel an der Zuverlässigkeit russischer Gaslieferungen nach Europa zurück. Außenminister Lawrow bekräftigt, Moskau strebe ein Ende der ukrainischen Regierung an.

Freundschaftspflege in Afrika: Lawrow am Montag in Kongo Bild: Imago

Der Kreml hat die Kritik von Bundeskanzler Olaf Scholz an der Zuverlässigkeit russischer Gaslieferungen zurückgewiesen und beteuert, nicht an einem vollständigen Stopp interessiert zu sein. Präsidialamtssprecher Dmitrij Peskow sagte am Montag, die gewartete Gasturbine werde in die Pipeline Nord Stream 1 eingebaut, sobald sie aus Kanada zurücktransportiert worden sei. Nach der Installation und Erledigung der Formalitäten werde die Erdgasmenge, so Peskow, so weit gesteigert, wie dies „technologisch möglich“ sei. Der Betreiber Gazprom sagte indes, es blieben mit Blick auf die Turbine Fragen offen. Dabei gehe es auch um die von der EU und Großbritannien verhängten Sanktionen. Fragen stellten sich zudem bei der Wartung anderer Turbinen für die Kompressorstation von Nord Stream 1. Gazprom hatte am 21. Juli nach Abschluss der jährlichen Wartungsarbeiten den Betrieb wiederaufgenommen. Seitdem wird die Pipeline zu 40 Prozent ausgelastet – das entspricht der Menge vor Beginn der Wartungsarbeiten.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik



Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor betont, das Ziel der russischen Regierung sei ein Regimewechsel in Kiew. Moskau sei entschlossen, den Ukrainern dabei zu helfen, „sich von der Last dieses absolut inakzeptablen Regimes zu befreien“, so Lawrow in einer Rede vor dem Rat der Arabischen Liga am Sonntagabend in Kairo. Das russische und das ukrainische Volk würden künftig zusammenleben, und Moskau werde das ukrainische Volk „gewiss“ dabei unterstützen, das „absolut volks- und geschichtsfeindliche“ Regime loszuwerden. Die Aussagen kontrastierten scharf mit früheren Äußerungen Lawrows und anderer ranghoher russischer Offizieller. Noch im April hatte der Außenminister von sich gewiesen, dass Russland einen Regimewechsel in der Ukraine anstrebe. Ägypten war die erste Station einer mehrtägigen Afrika-Reise Lawrows. Am Montag reiste er in die Republik Kongo, später will er noch Äthiopien und Uganda besuchen. Moskau habe die Dekolonisierung in Afrika unterstützt, es habe die nationalen Befreiungsbewegungen und später die unabhängigen Staaten gefördert, sagte er in einem Interview mit dem russischen Sender RT.

Lawrow will Verbündete beruhigen

Ein Ziel von Lawrows Reise ist mutmaßlich, afrikanische Verbündete wie Ägypten mit Blick auf die gefährdete Getreideversorgung zu beruhigen. Ägypten ist der weltweit größte Importeur von Weizen, einen Großteil davon hat das nordafrikanische Land bislang aus Russland und der Ukraine bezogen. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Ägyptens Außenminister Samih Schukri am Sonntag in Kairo hatte Lawrow bekräftigt, dass die russischen Getreideexporteure bestrebt seien, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Als größtes Hindernis für die am Freitag vereinbarte Wiederaufnahme ukrainischer Getreidelieferungen bezeichnete er die Minen vor den Häfen, welche die ukrainische Armee zu Verteidigungszwecken gelegt hatte. 70 Schiffe anderer Länder in ukrainischen Häfen seien aufgrund der Minen praktisch „zu Geiseln“ geworden, sagte Lawrow.

Die Kriegsparteien machten am Montag Angaben zu ihren jüngsten militärischen Erfolgen. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow teilte mit, ukrainische Truppen hätten mithilfe amerikanischer Raketenwerfer vom Typ HIMARS 50 russische Munitionsdepots zerstört. Nachschubketten des Gegners seien so unterbrochen worden, er verliere dadurch die Fähigkeit, die Kämpfe aktiv zu führen und mit schwerer Artillerie die Ukrainer anzugreifen. Das russische Verteidigungsministerium teilte seinerseits mit, die eigenen Streitkräfte hätten ein Munitionsdepot in Bogdanowzy im Gebiet Chmelnyzkji im westlichen Zentrum des Landes zerstört. Dort seien amerikanischer HIMARS deponiert gewesen. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht.