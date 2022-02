Regierungskrise in Lima : Perus Präsident entlässt Regierungschef nach Vorwürfen häuslicher Gewalt

Feministische Gruppen demonstrieren am 4. Februar in Lima gegen den „Machismo“ und die Korruption in der peruanischen Regierung. Bild: AP

Wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt hat der peruanische Präsident Pedro Castillo Regierungschef Héctor Valer Pinto nur drei Tage nach Ernennung seines Amtes enthoben. „Ich habe entschieden, die Regierung umzubilden“, sagte Castillo am Freitag. Wenn der Präsident die nächste Regierung vorstellt, wird es die vierte seit seinem Amtsantritt vor sechs Monaten sein.

Valer Pinto war am Donnerstag unter Druck geraten, als Zeitungen berichteten, dass seine Frau und seine Tochter ihn 2016 wegen häuslicher Gewalt angezeigt hatten. Die Opposition und auch Teile der Regierung forderten daraufhin seinen Rücktritt. Der 62-jährige Regierungschef leugnete, ein „Missbrauchstäter“ zu sein und verwies darauf, nie wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden zu sein.

Überraschendes Treffen mit Bolsonaro

Ein Besuch des peruanischen Präsidenten Castillo beim brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat in dieser Woche für Aufmerksamkeit gesorgt. In einem Wahljahr mit wieder aufgenommenen Attacken gegen die Linke und die Arbeiterpartei in Brasilien traf Bolsonaro Castillo in Porto Velho, Hauptstadt des Amazonas-Bundesstaates Rondônia. Die beiden Präsidenten kamen unter anderem überein, den bilateralen Handel zu steigern und die gegenseitigen Investitionen zu fördern. Dies ging aus einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstag hervor.

Den äußerst knappen Wahlsieg Castillos gegen die Rechtspopulistin Keiko Fujimori hatte Bolsonaro noch kritisiert. Zu der Vereidigung des peruanischen Präsidenten Ende Juli 2021 reiste Brasiliens Vize-Präsident Hamilton Mourão.

Auch hat Bolsonaro als Staatschef des größten Landes in Lateinamerika weder an der Amtseinführung der linken Politikerin Xiomara Castro in Honduras Ende Januar teilgenommen noch plant er eine Teilnahme an der Amtseinführung des linken Politikers Gabriel Boric in Chile Mitte März. Im Fall von Peru hob er gemeinsame Werte wie Konservatismus, Liebe zum Land, Respekt und Familie hervor.