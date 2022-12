Krise in Peru : Castillos Familie darf nach Mexiko fliegen

Peru hat den mexikanischen Botschafter in Lima, Pablo Monroy, am Dienstag zur „Persona non grata“ erklärt und ihn aufgefordert, das Land zu verlassen. Die jüngste Eskalation in den Beziehungen zwischen den zwei Ländern erfolgte, nachdem Mexiko dem am 7. Dezember abgesetzten und verhafteten bisherigen Präsidenten Pedro Castillo und dessen Familie ein weiteres Mal politisches Asyl angeboten hatte. Castillo muss sich wegen Rebellion und Verschwörung verantworten, nachdem er per Dekret und gegen die Verfassung den Kongress auflösen und eine Notstandsregierung einsetzen wollte, was einem Staatsstreich gleichgekommen wäre.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Das peruanische Außenministerium begründete die Ausweisung des mexikanischen Botschafters auf „wiederholte Äußerungen der höchsten Autoritäten jenes Landes zur politischen Situation in Peru“. Mexikos linker Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte die Absetzung Castillos in den vergangenen zwei Wochen wiederholt als undemokratisch kritisiert und gesagt, er anerkenne Castillo weiterhin als rechtmäßigen Präsidenten Perus. Die Regierungen Mexikos wie auch einzelner anderer Länder Lateinamerikas, darunter Kolumbien, Argentinien und Bolivien, haben sich in einer gemeinsamen Erklärung hinter Castillo gestellt. Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard bezeichnete die Ausweisung des Botschafters als „ungerechtfertigt und verwerflich“.

Erste Touristen können Machu Picchu verlassen

Trotz der verhärteten Fronten hat das peruanische Außenministerium am Mittwoch der Ehefrau und den Kindern von Castillo sicheres Geleit von der mexikanischen Botschaft in Lima zum Flughafen und die Ausreise nach Mexiko gewährt, wo ihnen Asyl gewährt wird. Der mexikanische Botschafter in Lima flog ebenfalls an Bord desselben Flugzeugs nach Mexiko, berichten peruanische Medien. Auch Castillo hatte nach dem misslungenen Staatsstreich am 7. Dezember versucht, in die mexikanische Botschaft zu gelangen, war jedoch von den Behörden abgefangen und verhaftet worden.

Nach zwei Wochen der gewaltsamen Proteste von Anhängern Castillos, bei denen bereits mehr als zwanzig Personen umgekommen sind, hat der peruanische Kongress am Dienstag den Weg für Neuwahlen freigegeben. Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten für eine Verfassungsreform, die es ermöglicht die Präsidenten- und Kongresswahlen von 2026 auf April 2024 zu verlegen. Die Reform, die noch einer zweiten Abstimmung im Kongress bedarf, wurde von Übergangspräsidentin Dina Boluarte unterstützt, die seit Castillos Absetzung die Regierung führt.

Mehr zum Thema 1/

Ob sich die Proteste durch den Beschluss des Kongresses abschwächen, bleibt offen. Die Demonstranten, die verschiedene Straßen im Land blockiert halten, fordern sofortige Neuwahlen sowie eine Freilassung Castillos. Seit mehreren Tagen herrscht in ganz Peru der Ausnahmezustand, in verschiedenen Regionen gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Von den Protesten sind nicht nur der für das Land sehr wichtige Bergbausektor sowie der Straßentransport betroffen, sondern auch der Tourismussektor. Während mehrerer Tage saßen mehr als dreihundert Touristen in der historischen Stätte Machu Picchu fest, weil Demonstranten die Eisenbahnlinie blockierten. Unterdessen konnten laut den lokalen Behörden erste Züge mit Touristen die Ortschaft verlassen. Weiterhin rät das Auswärtige Amt vor Reisen nach Peru dringend ab.