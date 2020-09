Neue Führungskräfte : Päpstliche Weichenstellung im Vatikan

Aktualisiert am

Die kommenden Monate könnten zu einem Wendepunkt im Pontifikat von Papst Franziskus werden. Denn sie bieten ihm eine einmalige Gelegenheit, dem Vatikan nachhaltig seinen Stempel aufzudrücken und die Widerstände gegen Reformen zu verringern. Eröffnet wird ihm diese Chance durch eine Pensionierungswelle: Franziskus kann die Leitung von sieben Schlüsselressorts im Vatikan neu besetzen. Allein sechs von insgesamt neun Kardinalpräfekten haben ihm in den vergangenen vier Jahren, wie es das Kirchenrecht vorsieht, mit Vollendung ihres 75. Lebensjahres ihren Rücktritt angeboten – ohne dass er ihn bisher angenommen hätte.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Die Präfekten gehören als Leiter der vatikanischen Fachministerien, der sogenannten Kongregationen, zu den wichtigsten Mitarbeitern des Papstes und müssen spätestens im Alter von achtzig Jahren in den Ruhestand gehen. In den vergangenen Jahren hatte es wiederholt Reibungsverluste und Irritationen gegeben, weil der Papst und der Leiter einer Kongregation nicht immer mit einer Stimme sprachen. Auch die deutschen Bischöfe bekamen das zu spüren, als sich 2018 eine Mehrheit von ihnen auf eine fallweise Zulassung evangelischer Ehepartner zur Kommunion verständigte, woraufhin sich eine Minderheit mit der Bitte um Prüfung an den Vatikan wandte.