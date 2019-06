Aktualisiert am

Personalpoker in Brüssel

Am Donnerstagmorgen kam es in Brüssel zu einer denkwürdigen Begegnung zwischen vier Fraktionsvorsitzenden. Erstmals trafen Manfred Weber, Fraktionschef der christlich-demokratischen EVP, und sein Kollege von den Grünen zwei neue Kollegen. Die Spanierin Iratxe Garcia leitet jetzt die sozialdemokratische Fraktion, der Rumäne Dacian Ciolos die Liberalen, die sich in „Europa erneuern“ umbenannt haben. Es ging aber nicht um ein nettes Kennenlernen mit Smalltalk. Die Spanierin kam schnell zur Sache: Weber solle es nicht persönlich nehmen, aber man werde ihn keinesfalls als Kommissionspräsidenten unterstützen. Der Rumäne sekundierte ihr. Politik kann brutal sein, das war ein solcher Moment.

Der Schlag traf Weber nicht unerwartet. Er hatte über einen vertraulichen Kanal schon 24 Stunden vorher von dem geplanten Manöver erfahren. Hinter der Aktion steckten zwei mächtige Regierungschefs: der Spanier Pedro Sánchez, ein Sozialdemokrat, und der Franzose Emmanuel Macron, der jetzt zu „Europa erneuern“ gehört. Beide Politiker hatten sich sofort nach der Europawahl getroffen und dann eng abgestimmt, zuletzt beim Treffen der Südeuropäer ein paar Tage zuvor. Ihr gemeinsames Ziel: Weber verhindern.