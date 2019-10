IS-Führer : Pentagon veröffentlicht Video des Militäreinsatzes gegen Bagdadi

Das amerikanische Verteidigungsministerium hat Aufnahmen des Militäreinsatzes gegen IS-Anführer Abu Bakr al Bagdadi in Syrien veröffentlicht. Auf Schwarz-Weiß-Videoaufnahmen ist unter anderem zu sehen, wie sich amerikanische Elitesoldaten zu Fuß dem von einer Mauer umgebenen Anwesen nähern, in dem sich Bagdadi versteckte. Zu sehen sind auch Luftangriffe auf eine Gruppe von Kämpfern, die auf die amerikanischen Hubschrauber geschossen hatten. Fotos zeigen zudem das Anwesen vor und nach dem Militäreinsatz.

Die amerikanischen Streitkräfte hatten das Gebäude zum Ende des Einsatzes mit Bomben dem Erdboden gleichgemacht. Das Anwesen habe danach ausgesehen wie ein „Parkplatz mit großen Schlaglöchern“, sagte General Kenneth McKenzie, der Kommandeur des amerikanischen Zentralkommandos Centcom, am Mittwoch.

Vor Journalisten nannte McKenzie auch weitere Details zu dem Einsatz. So seien zwei Kinder getötet worden, als sich Bagdadi mit einer Sprengstoffweste in die Luft gejagt habe, nicht drei, wie es Präsident Donald Trump darstellte. Angaben des Präsidenten, wonach der IS-Anführer „wimmernd und weinend und schreiend“ in einen Tunnel gerannt sei, bestätigte der General nicht.

Trump hatte am Sonntag Bagdadis Tötung bei einem Einsatz in Nordsyrien verkündet. Nach dem Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hatten die Vereinigten Staaten jahrelang gefahndet, er galt als der meistgesuchte Mann der Welt. Bagdadi hatte im Juli 2014 ein „Kalifat“ in Syrien und im Irak ausgerufen, in dem zeitweise mehrere Millionen Menschen lebten.