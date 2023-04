John Kirby am 10. April in Washington Bild: EPA

Wie sehr die Veröffentlichung von Geheimdienstinformationen unter anderem zum Krieg in der Ukraine Washington in Aufruhr versetzt, ist dem kleinlauten Auftreten amerikanischer Regierungsvertreter zu entnehmen. „Wir wissen nicht, wer dahintersteckt. Wir kennen das Motiv nicht. Und wir wissen nicht, ob noch mehr nach außen gelangt ist“, sagte etwa John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates. Er fügte hinzu: „Wir nehmen die Sache sehr, sehr ernst.“

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Was feststeht: Der Schaden ist beträchtlich. Sowohl für Kiew, das seine Frühjahrsoffensive gegen den russischen Aggressor vorbereitet, als auch für Washington, das sich Fragen von Bündnispartnern ausgesetzt sieht – über die Sicherung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse und den Umstand, dass Washington weiterhin Verbündete abhört.

Ein Sprecher des State Department bestätigte denn auch, dass man derzeit auf hoher Regierungsebene dabei sei, Bündnispartnern zu erklären, dass man sich der Sicherung geheimer Informationen verpflichtet fühle. Erinnerungen an die Wikileaks- und NSA-Affären werden wach. Dabei hatten die Dienste diese Skandale zuletzt ein wenig vergessen machen und ihr Image aufpolieren können. Informationen über die russischen Angriffspläne, welche Washington in den Wochen vor Kriegsausbruch öffentlich gemacht hatte, hatten nämlich ganz erheblich dazu beigetragen, anfänglich skeptische Bündnispartner von den imperialistischen Absichten Wladimir Putins zu überzeugen.

Keine Informationen über konkrete Pläne

Seit Wochen kursieren im Internet – anfänglich auf prorussischen Kanälen verbreitete – Verschlusssachen, die vornehmlich aus dem Pentagon stammen. Amerikanische Regierungsvertreter dementieren nicht, dass es sich um authentische Dokumente handelt, auch wenn ein Teil von ihnen nachträglich manipuliert worden sein soll. Das Verteidigungsministerium leite federführend eine behördenübergreifende Untersuchung, um zu prüfen, welche Auswirkungen das Leck auf die nationale Sicherheit haben könnte, sagte Kirby. Im Justizministerium wurden zudem strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Es ist noch nicht zu erkennen, wohin die Spur führt, zumal die Informationen nicht nur militärische Schwächen sowohl der Ukraine als auch Russlands enthüllen, sondern auch mehrere andere Staaten betreffen. Das Material ist offenbar abfotografiert und dann im Netz hochgeladen worden. Auch soll wenig Mühe darauf verwendet worden sein, IP-Adressen und Datumsstempel zu verschleiern. Das alles spricht für ein Leck und gegen einen Hackerangriff.

Nicht auszuschließen ist, dass die Spur am Ende nicht zu einem ausländischen Geheimdienst führt, sondern zu einem internen Leck, also einem Mitarbeiter, welcher der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik kritisch gegenübersteht. In der Regierung heißt es, Hunderte hätten Zugang zu den Verschlusssachen.

Was die Ukraine anbelangt, sollen die Dokumente zwar keine Informationen über konkrete Schlachtpläne enthalten. Doch offenbaren sie den kritischen Zustand der ukrainischen Streitkräfte, etwa die Dringlichkeit für den Westen, die ukrainische Luftabwehr massiv zu stärken. Die Dokumente spiegeln auch wider, wie tief die amerikanischen Dienste in den russischen Sicherheitsapparat eingedrungen sind. So können die Amerikaner Kiew offenbar in Echtzeit über bevorstehende Angriffe warnen. Das freilich wird Moskaus Bemühungen verstärken, sich besser gegen amerikanische Spionage zu schützen.

Mehr zum Thema 1/

Die Informationen über den russischen Angriffskrieg betreffen auch andere Staaten: So berichtet die „Washington Post“, ein Dokument vom Februar dieses Jahres zeige, dass der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi, ein Verbündeter Washingtons im Nahen Osten, den Auftrag erteilt habe, 40.000 Raketen herzustellen, um diese heimlich an Russland zu liefern.

Auch sollen die Verschlusssachen offenbaren, wie Washington Seoul unter Druck setze, die Ukraine mit Munition zu beliefern und damit mit seiner Politik zu brechen, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Schließlich stehe nicht alles im Zusammenhang mit Russland: Die Dokumente sollen auch nahelegen, dass man im Pentagon davon ausgehe, der Mossad, der israelische Auslandgeheimdienst, habe eigene Mitarbeiter ermutigt, sich an den Protesten gegen die Regierung Benjamin Netanjahus zu beteiligen.