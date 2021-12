Skandal um Tennisspielerin : Ein Zeichen gegen Zensur, Zwang und Einschüchterung

Die internationale Damentennis-Organisation WTA hat ihre Drohung gegenüber China wahr gemacht. WTA-Chef Steve Simon verkündete am Mittwochabend die „sofortige Einstellung aller WTA-Turniere in China, inklusive Hongkong“. Er könne Spielerinnen nicht guten Gewissens dort antreten lassen, solange Peng Shuai, die frühere Weltranglisten-Erste im Doppel, nicht frei über ihren Vorwurf der sexuellen Nötigung durch einen früheren hohen Parteifunktionär sprechen dürfe und weil sie wohl gezwungen worden sei, diese Anschuldigung zu widerrufen. „Ich bin auch in großer Sorge über die Risiken, mit denen alle unsere Spielerinnen und Mitarbeiter konfrontiert sein könnten, wenn wir 2022 in China Veranstaltungen abhalten würden“, schrieb Simon auf der Website seiner Organisation.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Der WTA-Chef erhöht damit den Druck auf Peking und nährt abermals die Debatte um einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele im Februar. Simon äußerte die Hoffnung, dass „Führer weltweit sich unabhängig von finanziellen Folgen weiter dafür einsetzen werden, dass Peng und allen Frauen Gerechtigkeit widerfahren kann“.

Wie steht Baerbock zu einem diplomatischen Boykott?

Am Dienstag hatte die Europäische Union von der chinesischen Regierung verlangt, den Vorwurf der sexuellen Nötigung vollumfänglich zu untersuchen und einen „nachprüfbaren Beleg für Peng Shuais Sicherheit, Wohlbefinden und Aufenthaltsort zu liefern“. Die EU deutete die Befürchtung an, dass Peng Opfer eines erzwungenen Verschwindens oder einer willkürlichen Festnahme geworden sei. Solche „Praktiken lehnt die EU nachdrücklich ab“, heißt es in der Mitteilung.

Die künftige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock stellte in einem Interview einen direkten Zusammenhang zwischen dem Schicksal der Tennisspielerin und der Frage eines Olympia-Boykotts her. „Wenn ich sehe, wie Chinas Führung mit der Tennisspielerin Peng Shuai umgeht oder mit der verhafteten Bürgerjournalistin Zhang Zhan, sollten wir natürlich auch die Olympischen Spiele genauer in den Blick nehmen“, sagte sie am Mittwoch in einem Interview mit der „taz“. Sie legte sich allerdings nicht auf eine Position zu einem möglichen Boykott fest. Der Umgang damit werde „in den kommenden Wochen sicherlich diskutiert werden“, sagte Baerbock.

Das Vorgehen der WTA unterscheidet sich maßgeblich von dem anderer Sportverbände, die in den vergangenen Jahren aufgrund des lukrativen chinesischen Marktes immer wieder vor Peking eingeknickt waren und für china-kritische Äußerungen von Athleten und Trainern um Entschuldigung baten, wie beispielsweise die amerikanische Basketball-Liga NBA.

Auch die WTA hat in China einiges zu verlieren. Allein das Preisgeld bei den neun Turnieren, die der Verband vor der Pandemie 2019 in China ausrichtete, betrug 30,4 Millionen Dollar. Davon entfielen 14 Millionen Dollar auf die WTA-Finale in Shenzhen. Das waren fünf Millionen Dollar mehr als bei den ATP-Finalen der Männer in London. Mit Shenzhen hat die WTA einen Vertrag geschlossen, der zehn Jahre gilt. Steve Simon sprach seinerzeit von dem „größten und bedeutendsten Finals-Deal seit der Gründung der WTA vor 45 Jahren“. Nach Schätzungen der New York Times beläuft sich das Chinageschäft des Verbandes auf mehrere Hundert Millionen Dollar. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, allein mit dem Livestreaming-Dienst iQiyi habe die WTA eine Vereinbarung im Volumen von 120 Millionen Dollar unterzeichnet.